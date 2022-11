Apple недоотримає 6 мільйонів iPhone 14 Pro через протести на заводі Foxconn

Постійні проблеми на заводі Foxconn у Чженчжоу в Китаї впливають на виробничі плани Apple. Очікується, що протести проти Covid-обмежень, через які багато працівників втекли з фабрики, цього року призведуть до браку майже 6 мільйонів iPhone 14 Pro.

Підприємство Foxconn виробляє переважну більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max. Робота була перервана в середині жовтня після спалаху Covid, який поставив фабрику та її 200 000 працівників у “замкнутий цикл”. Зазначається, що 20 000 працівників помістили на карантин, в умови з обмеженою кількістю їжі. Також повідомлялось про загибель 8 людей на заводі з початку карантину. Це своєю чергою спричинило втечі з заводу — у мережі публікували відео, як люди перелазять забори комплексу та долають кілометри, щоб дістатись додому.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022