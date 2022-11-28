Apple недоотримає 6 мільйонів iPhone 14 Pro через протести на заводі Foxconn

Постійні проблеми на заводі Foxconn у Чженчжоу в Китаї впливають на виробничі плани Apple. Очікується, що протести проти Covid-обмежень, через які багато працівників втекли з фабрики, цього року призведуть до браку майже 6 мільйонів iPhone 14 Pro.

Підприємство Foxconn виробляє переважну більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max. Робота була перервана в середині жовтня після спалаху Covid, який поставив фабрику та її 200 000 працівників у “замкнутий цикл”. Зазначається, що 20 000 працівників помістили на карантин, в умови з обмеженою кількістю їжі. Також повідомлялось про загибель 8 людей на заводі з початку карантину. Це своєю чергою спричинило втечі з заводу — у мережі публікували відео, як люди перелазять забори комплексу та долають кілометри, щоб дістатись додому.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022

Компанія намагалася заспокоїти працівників, пропонуючи їм бонуси до 1800 доларів на місяць за те, що вони залишаться на фабриці протягом грудня та січня.

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Багатьох співробітників замінили нові, які згодом також повстали проти практики оплати праці та карантину у Foxconn.

Ситуація на заводі й досі залишається нестабільною, і оцінка втраченого виробництва може змінитися, каже анонімне джерело Bloomberg. Багато залежатиме від того, як швидко тайванська компанія зможе повернути людей на конвеєри. Якщо карантин триватиме в найближчі тижні, виробництво може бути відкладено далі.

Раніше цього місяця Apple попередила, що обмеження, введені на заводі, вплинуть на постачання двох моделей iPhone 14 Pro. Очікується, що в результаті збою буде втрачено шість мільйонів одиниць смартфонів, хоча Apple і Foxconn сподіваються компенсувати збитки наступного року.

Apple переживає не найкращі часи з виходом iPhone 14. Падіння попиту на дорогі технологічні продукти через глобальний економічний спад призвело до того, що компанія з Купертіно знизила загальний план виробництва приблизно до 87 мільйонів одиниць з більш раннього прогнозу у 90 мільйонів одиниць

У жовтні з’явилися повідомлення про те, що Apple доручила двом постачальникам скоротити виробництво iPhone 14 Plus на 90%, менш ніж через два тижні після дебюту телефону, через слабкий попит. Дійсно, здається, це занадто — платити принаймні 899 доларів за 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus, коли можна отримати iPhone 14 Pro на 100 доларів дорожче — або 14 Pro Max за додаткові 200 доларів.

Джерело: Bloomberg, Techspot