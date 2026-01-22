"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370

З 22 січня “Київстар” пропонує нову лінійку тарифів мобільного зв’язку для підключення та переходу: вона включає лише пакети “Все разом”, а мінімальна вартість пропозицій складає ₴370.

Як зазначають в українській телеком-спільноті MZU, умови дублюють “традиції” 2025 року: тарифна лінійка включає тільки пропозиції “Все разом” (мобільний зв’язок + домашній інтернет), контрактне підключення дешевше за передплатне, а в тарифах передплати подвоюються гігабайти в Україні за вчасної оплати. Інший цікавий момент — вартість, яка в базовій пропозиції закріплює мінімальну вартість передплати в ₴400 без урахування акцій.

“Ринок мобільного зв’язку впевнено долає нову психологічну позначку — мінімальний стандарт вартості базового пакета послуг передплати (без урахування акцій) остаточно закріпився вище 400 гривень”, — підсумовують у спільноті.

Вартість лінійки тарифів “Все разом”

Все разом — Легкий

Контракт: 370 грн/міс

Передплата: 450 грн/4 тижні

Все разом — Крутий

Контракт: 450 грн/міс

Передплата: 550 грн/4 тижні

Все разом — Топовий

Контракт: 750 грн/міс

Нагадаємо, що з 6 січня “Київстар” оновив тарифи домашнього інтернету: доступні два нові, “Оптимальний” (до 300 Мбіт/с за 350 грн/міс) та “Комфортний” (до 1 Гбіт/с за 450 грн/міс.), тоді як старіший “Дім” скасували для стартового підключення.

Тим часом Vodafone підвищив вартість тарифів Flexx GO та Flexx TOP на +50-100 грн, а lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу.