«Лайфхак» з TikTok про безкоштовні гроші з банкоматів спробували тисячі американців — їм загрожує звинувачення у шахрайстві

Минулого тижня на TikTok стали вірусними відео, як отримати безкоштовні гроші у банкоматах банку Chase, США. Зараз охочих до легких грошей чекає звинувачення.

Техніка передбачала внесення чека на велику суму, якої користувач насправді не має, і зняття меншої, але значної суми до оформлення операції. Насправді «збій» був більш відомий як шахрайство. Очікувано, JP Morgan Chase повідомив правоохоронні органи про людей, які намагалися вчинити шахрайство.

«Як і будь-яке інше питання, пов’язане з шахрайством, ми розглядаємо всередині країни та за необхідності звертаємось до правоохоронних органів. Незалежно від того, що ви бачите в інтернеті, внесення шахрайського чека та зняття коштів із вашого рахунку є простим шахрайством», — повідомив представник Chase.

Не відомо, скільки саме американців повірили у безкарні гроші задарма. У повідомленні Wall Street Journal йдеться про тисячі людей, які скористалися шахрайською схемою.

«Не вірте трендам TikTok, шахрайство з чеками є серйозним злочином. Ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності.Якщо це звучить надто добре, щоб бути правдою…», — йдеться у повідомленні Служби поштової інспекції США.

Принаймні деякі відео на TikTok нині видалені. Вони обіцяли зняття $40–50 тис. безкоштовно. Герої деяких справедливо побоювалися обвинувачень та застерігали від подібних спроб. Але інші стверджували, що за використання цього «збою» нічого не буде. Наразі Chase заморозив деякі з рахунків, з яких намагалися здійснити цей «лайфхак». Банк передав поліції записи камер та усю іншу інформацію, пов’язану з шахрайством.

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Джерела: Wall Street Journal, Gizmodo

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