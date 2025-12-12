KOTOR 3? Ні, FOTOR: анонсовано RPG Star Wars: Fate of the Old Republic

Через 21 рік після оригінальної гри її геймдиректор повертається зі Star Wars: Fate of the Old Republic, однокористувацькою RPG, яка наслідуватиме KOTOR.

Шанувальники серії чекали надто довго, і в першу чергу чекали на рімейки перших двох ігор Knights of the Old Republic, але ось вона, наступна “наративна RPG” у серії. Часу пройшло дуже багато, тому новинка — це щось особливе та водночас спадкоємне, судячи з назви. Тізер гри назвав ім’я легендарного Кейсі Хадсона, керівника першої KOTOR та трилогії Mass Effect.

“Робота над Star Wars: Knights of the Old Republic була одним із визначальних моментів у моїй кар’єрі”. У Fate of the Old Republic ми розповідаємо абсолютно нову та незвичну історію, використовуючи все, чого ми навчилися з того часу, створюючи пригоду про вибір, долю та вічну боротьбу між світлом і темрявою. Знову співпрацювати з Lucasfilm Games — це здійснення мрії”, — сказав Хадсон.

Відео демонструє зореліт, котрий прямує на віддалений засніжений світ (на якому, втім, достатньо полум’я). Його команда, серед членів якої жінка та дроїд, що нагадує серію HK з KOTOR, виходить на планету та прямує до збитого корабля ситхів з Old Republic.

“Гравці візьмуть на себе роль користувача Сили в галактиці на межі відродження. Star Wars: Fate of the Old Republic поєднає інноваційний сюжет, яскравих персонажів та захопливі бої, створюючи незабутні враження, де кожне рішення поглиблює подорож гравця до світла чи темряви”, — йдеться в офіційному описі.

Lucasfilm Games та розробник гри, Arcanaut Studios, називають Fate of the Old Republic “духовним наступником” Star Wars: Knights of the Old Republic. У авторів має бути досить велика свобода творчості, адже KOTOR 2 мала розпливчастий відкритий фінал, до того ж, ймовірно, після подій пройшли роки.

“Під керівництвом Кейсі Arcanaut Studios збирає команду з глибокою пристрастю до розповіді історій та створення захопливих світів. Їхнє бачення Star Wars: Fate of the Old Republic — це саме той амбітний, високоякісний досвід, який ми хочемо забезпечити нашим гравцям”, — зазначив сказав Джей Онг, президент Disney Games Group.

Отже, Fate of the Old Republic не є прямим продовженням KOTOR та готує нову історію. Дата релізу та якісь інші подробиці поки невідомі, гра знаходиться на ранніх стадіях розробки та вийде на ПК і консолях.

Джерела: IGN, PC Gamer