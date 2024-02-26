Lenovo на MWC 2024: ноутбук із прозорим екраном, нова лінійка ноутбуків з кнопкою Copilot і софт для об’єднання різних девайсів

На виставці MWC 2024 Lenovo представила Project Crystal — ноутбук з прозорим екраном (такі чомусь люблять у фантастичних фільмах), та сенсорною панеллю на місці клавіатури. Виробник також показав лінійку більш традиційних комп’ютерів ThinkPad та ThinkBook, проте з модною сьогодні клавішею для виклику штучного інтелекту Microsoft Copilot. Також компанія запропонувала розроблений разом з Motorola софт Smart Connect, який має полегшувати керування завданнями на різних пристроях.

Lenovo Project Crystal

Project Crystal від Lenovo — імовірно, перший у світі ноутбук з прозорим microLED-дисплеєм, що є прикладом втілення фантастики в життя. Наразі немає планів щодо перетворення Project Crystal на роздрібний продукт. Натомість останній концептуальний пристрій Lenovo був замовлений підрозділом ThinkPad для вивчення потенціалу прозорих microLED-панелей та інтеграції штучного інтелекту. Найочевиднішим варіантом використання буде обмін інформацією десь, наприклад, у кабінеті лікаря або на стійці реєстрації в готелі. Замість того, щоб повертати екран, можна за допомогою програмного забезпечення дозволити будь-кому на іншій стороні бачити його.

У поєднанні з камерою, вбудованою в задню частину системи, Lenovo заявляє, що можливе застосування доповненої реальності. Одним із прикладів може бути використання камери для ідентифікації об’єкта, подібно до Google Lens. А завдяки прозорому дисплею цю ідею можна буде розвинути далі, накладаючи діаграму або схему на об’єкт для пошуку несправностей або ремонту, передає Engadget.

На перший погляд, ефект прозорості викликає подив. У закритому стані або коли дисплей вимкнений, екран Project Crystal виглядає майже як звичайний шматок скла з легким коричневим відтінком. Але за мить він спалахує, як російський військовий корабель. Номінальна яскравість сягає 1000 ніт, причому Lenovo заявляє, що пікові значення можуть сягати 3000 ніт, що робить його яскравішим за нові Galaxy S24. І попри те, що панель складається з декількох шарів, вона тонка, що допомагає розмити межу між цифровим і аналоговим світом. Lenovo заявляє, що також розглядає можливість додавання певного контрастного шару, щоб одним натисканням кнопки перетворити його на традиційний непрозорий дисплей. Однак, як для відносно великого 16-дюймового дисплея, його роздільна здатність не надто висока, тож якщо придивитися уважніше, можна побачити окремі пікселі.

Ще один дизайнерський трюк полягає в тому, що замість традиційної клавіатури, Project Crystal оснащений сенсорною панеллю, подібною до тих, що використовуються на старих Yoga Book. Вона страждає від багатьох тих самих проблем. Найочевиднішим прикладом цього є те, що руки дрейфують під час набору тексту, оскільки немає тактильного зворотного зв’язку, що призводить до зниження точності. Lenovo стверджує, що в майбутньому ШІ зможе розв’язувати цю проблему, вивчаючи звички людини, а потім використовуючи цю інформацію, щоб врахувати відхилення рук від початкового рядка. Але зараз це все ще залишається проблемою.

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ThinkPad та ThinkBook за кнопкою Copilot

Lenovo називає оновлення серії ThinkPad T та лінійки ThinkBook «комп’ютерами зі штучним інтелектом», оскільки всі вони оснащені спеціальною кнопкою Microsoft Copilot, яка забезпечує миттєвий доступ до цифрового асистента.

Серед анонсованих моделей — ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 та ThinkBook 14 «2 в 1» Gen 4. Ці комп’ютери оснащені новими процесорами Intel Core Ultra.

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 може похвалитися міцним дисплеєм 3:2 зі склом Corning Gorilla Glass і процесором Intel Core Ultra U. Цей гібрид планшета і ноутбука можна оснастити до 32 ГБ оперативної пам’яті. Знімна клавіатура з підсвічуванням може похвалитися трекпадом з трьома кнопками, а планшет оснащений фронтальною 5-мегапіксельною камерою та 8-мегапіксельною камерою на задній панелі.

Оновлений ThinkBook 14 «2 в 1» Gen 4 має ультратонкий профіль товщиною 16,85 мм, що трохи тонше, ніж у попереднього покоління. Він важить близько 1,6 кг. 14-дюймовий дисплей має співвідношення сторін 16:10, а клавіатурний блок — більший тачпад, виготовлений зі склоподібного матеріалу Mylar, передає Engadget. Він також поставляється з новим магнітним тонким пером Magnetic Slim Pen для тоншого керування сенсорним екраном.

ThinkPad T14 Gen 5 надійде в продаж у квітні цього року і буде доступний у кількох модифікаціях за ціною від 950 доларів. ThinkPad T16 Gen 3 також надійде у продаж у квітні цього року за ціною від 1220 доларів. ThinkPad X12 Detachable Gen 2 з’явиться в тому ж місяці за стартовою ціною від 1400 доларів. Нарешті, ThinkBook 14 «2 в 1» Gen 4 надійде у продаж у березні цього року за стартовою ціною 1170 доларів.

Smart Connect від Lenovo та Motorola

Новий інструмент управління між пристроями під назвою Smart Connect повинен давати змогу користувачам легко перемикати завдання з одного пристрою на інший. Наприклад, можна перенести подкаст з телефону на планшет, використовуючи лише жест свайпу, або легко обмінюватися файлами між підключеними пристроями за допомогою уніфікованого Share Hub. Компанії ще не оприлюднили повний список сумісних пристроїв, але поки що повідомляють, що Smart Connect працюватиме з ПК Lenovo під управлінням Windows 10 або новішої версії та лише з деякими планшетами Lenovo і пристроями Motorola.

Smart Connect дасть змогу переходити між кількома пристроями за допомогою однієї клавіатури та миші без перерв і отримувати синхронізовані сповіщення з усіх підключених пристроїв. Він також пропонує функцію інтелектуального буфера обміну для всіх підключених пристроїв, тому можна копіювати та вставляти елементи з одного пристрою на інший. Smart Connect також дозволить користувачам перетворити телефон на точку доступу для підключеного планшета або ПК, або використовувати його як веб-камеру. Користувачі також зможуть транслювати контент зі своїх телефонів на інші підключені пристрої, наприклад, для перегляду відео на великому екрані. Smart Connect стане доступним через кілька місяців в магазинах Microsoft Store і Google Play Store.

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