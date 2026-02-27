Lenovo незабаром презентує Legion Go Fold. Що про нього відомо

Windows Latest

На виставці MWC у Барселоні 2 березня Lenovo представить концепт портативного складаного ПК Legion Go Fold.





У складеному вигляді пристрій являє планшет з двома контролерами, прикріпленими з обох боків, а розкладаючись перетворюється на повноцінний ПК. Головною фішкою Legion Go Fold виступає складаний POLED-дисплей, який збільшується з 7,7″ до 11,6″ під час розкладання.

Таким чином його можна використовувати як планшет з 7,7″дисплеєм та бездротовими контролерами або ноутбук. Другий режим дозволяє розділити екран, так що одна половина дисплея використовуватиметься для ігор, а інша для потокової передачі відео або перегляду.

Ще один режим Horizon Full Screen Mode дозволяє розгорнути дисплей горизонтально та кріпити контролери з будь-якої сторони, дозволяючи використовувати для геймінгу 11,6″ екран. Пристрій також підтримує розширений режим робочого столу, дозволяючи під’єднати Legion Go Fold до бездротової клавіатури з тачпадом, що перетворює його на класичний ноутбук. Замість мишки можна використовувати один з ігрових контролерів.





Пристрій працює на процесорі Intel Core Ultra 7 258V, однак Legion Go Fold все ще перебуває на стадії концепту, тому можливо, що у підсумку Legion Go Fold отримає один з новіших чипів Panther Lake. Він отримав 32 ГБ ОЗП, акумулятор усього на 48 Вт·год, чого може виявитись недостатньо для тривалих ігрових сесій. Режим FPS дозволяє використовувати правий контролер як вертикальну мишу. Він має невеликий екран, який виконує роль тачпаду та дисплея з показниками ефективності й іншими налаштуваннями.

Наразі пристрій являє собою виключно концепт і не має запланованих термінів виходу на ринок. Однак він дозволяє припустити, у якому напрямку розвиватиметься сучасний геймінг.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше ми писали, що ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року. Водночас Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go.

Джерело: Windows Latest