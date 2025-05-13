Lenovo представила Legion RTX 5060 Ti і 5070 — але просто купити відеокарти не вийде

Lenovo розробила нові відеокарти GeForce RTX 5060 Ti та RTX 5070, які створені виключно для фірмових ігрових ПК під брендом Legion. Вони не надійдуть на роздрібний ринок, отже геймери не зможуть купити їх, щоб встановити у свої системи. І це прикро, адже новинки можуть зацікавити користувачів.

Відеокарти Lenovo RTX 5060 Ti та RTX 5070 — це не розігнані моделі, які відповідають референсним характеристикам NVIDIA. RTX 5070 має 6144 CUDA-ядра та 12 ГБ пам’яті GDDR7 (192-бітна шина). Водночас RTX 5060 Ti отримала 3840 CUDA-ядер та постачається з 8 ГБ пам’яті GDDR7 (128-бітна шина). Lenovo, на жаль, не пропонує версію RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті.

Обидві відеокарти оснащені 2,5-слотовою системою охолодження з двома вентиляторами. RTX 5070 візуально трохи довша. RTX 5060 Ti, побудована на GPU GB206, використовує обмежений інтерфейс PCIe на 8 ліній — це видно на рендерах.

Ці відеокарти орієнтовані на китайський ринок й постачаються у складі готових ігрових систем Lenovo Legion 7000K та GeekPro. RTX 5060 Ti розміщується в компактному корпусі GeekPro, безпосередньо над блоком живлення. Модель 7000K з RTX 5070 — це більш преміальна збірка з рідинним охолодженням процесора.

Мінімальні офіційні ціни від Lenovo становлять:

11 999 юанів ($1660) — за систему з RTX 5070;

7 199 юанів ($995) — за систему з RTX 5060 Ti.

Як і зазначалося раніше, ці відеокарти не можна придбати окремо — вони є ексклюзивом для готових систем. Водночас не виключено, що згодом вони з’являться на вторинному ринку, що може зацікавити охочих оновити ПК.

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Джерело: videocardz