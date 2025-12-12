Геймплейний трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеді повернувся, і тепер в нього є бензопила

Resident Evil Requiem / Capcom

Capcom нарешті розвіяли тони чуток і витоків щодо Леона С. Кеннеді — улюбленець франшизи дійсно стане другим ігровим персонажем в Resident Evil Requiem. Студія показала геймплейний трейлер, який розкриває нового лиходія та роль Леона.

На The Game Awards нас порадували першим поглядом на Кеннеді через 30 років після трагедії в Раккун-Сіті. Він вже помітно старший та жорсткіший, а в його погляді зчитується важкий життєвий досвід. Герой повертається у дев’яту частину серії, щоб допомогти Грейс Ешкрофт. Наприкінці трейлера він б’ється топором, пістолетом і навіть бензопилою. Чоловік розносить кабінет лікаря бензопилою, після чого зустрічає головне героїню. Тут історії Грейс і Леона підуть паралельно: дівчина досліджує особняк, а Леон занурюється у події, що розкручуються навколо старого міста.

Ми сказали лікаря? Вірно, трейлер вперше показав нового антагоніста — доктора Віктора Гідеона. Його шкіра та обличчя виглядають жахливо спотвореними, чимось нагадують іншого монстера-сталкера, якого бачили в занедбаній лікарні. Схоже, вони пов’язані між собою. Тоді деякі припускали, що триметрове чудовисько з викривленим обличчям, як після вибуху, — це зникла мати репортерка Алісса Ешкрофт. Підтверджень цьому немає, але нюанс в тому, що журналістка померла під час хаосу в Раккун-Сіті. А в одній катсцен її показували живою біля дорослої доньки.

Також бійки Леона вперше показали, як виглядатиме його бойовий стиль в Resident Evil Requiem. Саме він був найбільш очікуваним, зважаючи на близький реліз. Ми знаємо, що буде різноманіття зброї, а самій Грейс на початку гри доведеться її шукати деінде. Capcom прямо не розкрила систему бою, але обіцяє, що найближчими тижнями покаже більше: від ворогів до різниці Грейс і Леона.

Загалом історія гри повертає серію до коріння, навіть назва Requiem (Реквієм) була “панихидою” за “ключовим моментом в історії серії”. Продюсер Масато Кумазава раніше натякав, що в новій частині з’являться персонажі, “які були причетні до інциденту в Раккун-Сіті”. Але тоді Capcom казала, що Леон “погано підходить” до цієї частини, оскільки вона більше про горор і виживання. Тепер зрозуміло, що студія просто не хотіла завчасно “зливати” такий сюрприз. Хоча інсайдери постійно казали, що ми побачимо Леона не просто в катсцені.

Capcom робить атмосферу однією з ключових складових Resident Evil Requiem. Ті, хто бачив демку на Gamescom 2025, знають про короткий фрагмент, який натякав, чого чекати від нової гри: темні локації, динамічні сцени, акцент на напрузі та дослідженні.

Реліз Resident Evil Requiem відбудеться 27 лютого 2026 року вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S і Nintendo Switch 2.

Джерело: Game Spot / Wccftech