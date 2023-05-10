lifecell за перший квартал отримав 515,6 млн грн чистого прибутку — у 2,5 раза більше, ніж торік

lifecell підсумовував фінансові та операційні результати діяльності у першому кварталі 2023 року — якщо стисло, один з трьох найбільших мобільних операторів України досить непогано пройшов звітний період, покращивши всі ключові фінпоказники. Щоправда, 3-місячна активна база зменшилась до 8,6 млн абонентів.

За січень-березень lifecell отримав дохід у розмірі 2,7 млрд грн — на 16,5% більше, ніж торік (2,3 млрд). Підсумком кварталу став чистий прибуток розміром 515,6 млн грн проти 209,4 млн грн рік тому.

Капітальні інвестиції зменшились на 10,3% ― до 638,0 млн грн проти 711,6 млн грн у 1 кв. 2022 р.

Активна 3-місячна абонентська база за рік зменшилась на 3,4% — з 8,9 млн до 8,6 млн, але зросла на 1,2% порівняно до 4 кв. 2022р. У lifecell пояснюють це війною.

ARPU (щомісячний дохід на абонента за три місяці) зріс на 24,1% до минулого року та досяг 104,6 грн проти 84,3 грн торік, а показник 12-місячного активного MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) зменшився за рік на 21,5% ― зі 170 хв. до 133,5 хв.

Частка смартфонів в мережі на кінець четвертого кварталу сягнула рекордних 84,6%.