lifecell запустив нову лінійку бізнес-тарифів — умовно безлімітний інтернет та півціни для «перебіжчиків» MNP

lifecell, не чекаючи закриття угоди перепродажу NJJ Capital, почав впорядкування та актуалізацію тарифів, почавши з пропозицій для бізнесу — 7 лютого найменший із «великої трійки» оператор із 9,1 млн абонентів запустив нову лінійку з п’яти пропозицій, яка вирізняється насамперед збільшеними обсягами інтернету та знижками для перенесених номерів (MNP).

Нова лінійка для бізнесу представлена п’ятьма тарифами (кожен має варіант «післяоплата»): «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес». Різниця між тарифами, як завжди, у наповненні та ціні — від 180 до 900 грн на місяць. Ключовими перевагами цих тарифів є послуга «Гігабайти без кордонів» (інтернет в роумінгу без доплат) та пакет «лайфселл Плюс» як опція (додаткові ГБ інтернету в Україні та в роумінгу, або хвилини на інші мережі по Україні та інших.

Для зручності, ключові умови зведені у таблиці нижче (детальні умови розписані на сайті):

«Бізнес Стартап», «Бізнес Стартап» післяоплата «Бізнес Команда», «Бізнес Команда» післяоплата «Бізнес Імпульс», «Бізнес Імпульс» післяоплата «Бізнес Актив», «Бізнес Актив» післяоплата «Бізнес Прогрес», «Бізнес Прогрес» післяоплата Щомісячна абонплата за пакет послуг, грн. 180 (90 пільгова) 280 (140) 350 (175) 550 (275) 900 (450) Дзвінки на lifecell Необмежено Необмежено Необмежено Необмежено Необмежено Дзвінки на інші номери по Україні, хв. 300 400 600 2000 5000 Інтернет, ГБ 30 Безліміт Безліміт Безліміт Безліміт SMS по Україні, шт. 100 200 300 400 500 Роумінг без кордонів 10 ГБ інтернету 20 ГБ інтернету 30 ГБ інтернету 30 ГБ інтернету 40 ГБ інтернету лайфсел Плюс

(дві опції з

усього переліку діятимуть на місячній основні, за бажанням їх можна змінити 1 раз на

місяць на інші)

10 ГБ інтернету

100 хв. на дзвінки на інші номери по Україні

100 SMS по Україні

MultiSIM Корпоративний

5 ГБ інтернету в роумінгу

50 хв на міжнародні дзвінки 50 ГБ інтернету

200 хв. на дзвінки на інші номери по Україні

200 SMS по Україні

MultiSIM Корпоративний

10 ГБ інтернету в роумінгу

100 хв на міжнародні дзвінки

Безміліт на інтернет є умовним: після використання перших 60 ГБ (100 ГБ у дорожчих тарифах) на повній швидкості включається обмеження 1 Мбіт/с — це усталена практика серед операторів, і не тільки українських.

І найцікавіше щодо цін на нові тарифи, lifecell пропонує бізнесу й наявним абонентам, які перейдуть від «Київстар» та Vodafone зі збереженням номера (послуга MNP), спеціальну абонплату — 50% повної вартості на постійній основі. Нові бізнес-абоненти також можуть підключити тариф з нової лінійки за спеціальною ціною, але для них знижка діятиме лише перші 6 місяців, а далі доведеться сплачувати повну вартість. Для порівняння, наприкінці 2023 року «Київстар» запустив нову лінійку бізнес-тарифів із п’яти пропозицій з абонплатою від 200 до 1000 грн на місяць.

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