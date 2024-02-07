lifecell запустив нову лінійку бізнес-тарифів — умовно безлімітний інтернет та півціни для «перебіжчиків» MNP

lifecell, не чекаючи закриття угоди перепродажу NJJ Capital, почав впорядкування та актуалізацію тарифів, почавши з пропозицій для бізнесу — 7 лютого найменший із «великої трійки» оператор із 9,1 млн абонентів запустив нову лінійку з п’яти пропозицій, яка вирізняється насамперед збільшеними обсягами інтернету та знижками для перенесених номерів (MNP).
Нова лінійка для бізнесу представлена п’ятьма тарифами (кожен має варіант «післяоплата»): «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес». Різниця між тарифами, як завжди, у наповненні та ціні — від 180 до 900 грн на місяць. Ключовими перевагами цих тарифів є послуга «Гігабайти без кордонів» (інтернет в роумінгу без доплат) та пакет «лайфселл Плюс» як опція (додаткові ГБ інтернету в Україні та в роумінгу, або хвилини на інші мережі по Україні та інших.
Для зручності, ключові умови зведені у таблиці нижче (детальні умови розписані на сайті):
|«Бізнес Стартап», «Бізнес Стартап» післяоплата
|«Бізнес Команда», «Бізнес Команда» післяоплата
|«Бізнес Імпульс», «Бізнес Імпульс» післяоплата
|«Бізнес Актив», «Бізнес Актив» післяоплата
|«Бізнес Прогрес», «Бізнес Прогрес» післяоплата
|Щомісячна абонплата за пакет послуг, грн.
|180 (90 пільгова)
|280 (140)
|350 (175)
|550 (275)
|900 (450)
|Дзвінки на lifecell
|Необмежено
|Необмежено
|Необмежено
|Необмежено
|Необмежено
|Дзвінки на інші номери по Україні, хв.
|300
|400
|600
|2000
|5000
|Інтернет, ГБ
|30
|Безліміт
|Безліміт
|Безліміт
|Безліміт
|SMS по Україні, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|Роумінг без кордонів
|10 ГБ інтернету
|20 ГБ інтернету
|30 ГБ інтернету
|30 ГБ інтернету
|40 ГБ інтернету
|лайфсел Плюс
(дві опції з
усього переліку діятимуть на місячній основні, за бажанням їх можна змінити 1 раз на
місяць на інші)
|10 ГБ інтернету
100 хв. на дзвінки на інші номери по Україні
100 SMS по Україні
MultiSIM Корпоративний
5 ГБ інтернету в роумінгу
50 хв на міжнародні дзвінки
|50 ГБ інтернету
200 хв. на дзвінки на інші номери по Україні
200 SMS по Україні
MultiSIM Корпоративний
10 ГБ інтернету в роумінгу
100 хв на міжнародні дзвінки
Безміліт на інтернет є умовним: після використання перших 60 ГБ (100 ГБ у дорожчих тарифах) на повній швидкості включається обмеження 1 Мбіт/с — це усталена практика серед операторів, і не тільки українських.
І найцікавіше щодо цін на нові тарифи, lifecell пропонує бізнесу й наявним абонентам, які перейдуть від «Київстар» та Vodafone зі збереженням номера (послуга MNP), спеціальну абонплату — 50% повної вартості на постійній основі. Нові бізнес-абоненти також можуть підключити тариф з нової лінійки за спеціальною ціною, але для них знижка діятиме лише перші 6 місяців, а далі доведеться сплачувати повну вартість. Для порівняння, наприкінці 2023 року «Київстар» запустив нову лінійку бізнес-тарифів із п’яти пропозицій з абонплатою від 200 до 1000 грн на місяць.
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