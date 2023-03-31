Ліки за е-рецептами з 1 квітня. Що саме змінюється та як тепер здійснюватиметься продаж рецептурних препаратів?

Вже завтра українські аптеки почнуть продавати рецептурні ліки за електронними рецептами – разом з тим дія паперових не скасовується. У переліку – близько 60% усіх зареєстрованих ліків; однак його не розширювали – просто раніше деякі аптеки могли з власної ініціативи продавати препарати без офіційного дозволу лікаря.

Які ліки є в переліку рецептурних препаратів?

Антибіотики (азитроміцин, цефтриаксон, амоксил тощо);

Протисудомні засоби (карбамазепін, ламотрин, прегабалін);

Гормональні препарати, тому числі й протизаплідні (постинор, L-тироксин, еутирокс);

Препарати для лікування артеріального тиску, серцевих захворювань (каптоприл, бісопролол; корвалол та валокордин, якщо об’єм перевищує 50 мл );

Деякі антигельмінтні препарати (ворміл, альдазол, зентел);

Деякі антигістамінні засоби (дексаметазон, супрастин в ампулах);

Кроворозріджувальні препарати (кардіомагніл, магнікор);

Антидепресанти, нейролептики та релаксанти (пароксин, аміназин, лідокаїн);

Стероїдні лікарські засоби (дексаметазон, преднізолон);

Деякі ліки проти болю (кетанов, німесил та його аналоги), кашлю (ліки з кодеїном, а також ліки на основі сальбутамолу для інгаляцій), заспокійливі.

У МОЗ наголошують, що не розширюють перелік рецептурних препаратів, а лише вводять додатковий інструмент, який дозволить контролювати відпуск рецептурних ліків в аптеках та мінімізувати негативні прояви самолікування серед українців.

Як дізнатись, що препарат відпускається за рецептом?

Можна переглянути інструкцію препарату в онлайн-аптеках або відвідати сайт Державного реєстру лікарських засобів України.

Безрецептурні ліки можна знайти в Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, що відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів.

Де видаватимуть е-рецепти?

Е-рецепт можна отримати незалежно від наявності декларації, укладеної з сімейним лікарем. Однак пацієнт має бути зареєстрованим в Електронній системі охорони здоров’я. Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

Під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в ЕСОЗ та сформує електронне призначення, вказавши речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків. Повторний рецепт, у випадку тривалого лікування або хронічних захворювань можна буде отримати дистанційно.

На телефон пацієнту надійде номер рецепта та унікальний код, який треба повідомити фармацевту під час купівлі ліків. Якщо у людини не має мобільного пристрою – лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.

Скільки діятиме рецепт?

Термін дії одного рецепта становить 10 днів для наркотичних (психотропних ліків) та 30 днів – для решти препаратів. Частота отримання такого рецепта залежить від схеми лікування, яку визначає лікар. Водночас е-рецепт можна погасити частково, тобто придбати меншу кількість ліків, ніж вам призначив лікар (наприклад, блістер, саше чи ампулу).

Електронний рецепт не міститиме торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами – активну речовину. Пацієнт зможе самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу, відповідно до свого бюджету.

Винятки для регіонів

У регіонах, де ведуться бойові дії, рецептурні препарати за потреби можна буде придбати без е-рецепта і навіть без рецепта взагалі, окрім рецептурних наркотичних препаратів.

Військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, а також волонтерські й благодійні організації можуть надалі закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу великими партіями безпосередньо у дистриб’юторів без рецептів, наголошують в МОЗ.