Лістинг токенів CATS: дата та прогноз ціни

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Нарешті стало відомо, коли пройде лістинг токенів CATS. Ця подія відбудеться 8 жовтня.

CATS ($CATS) — це мемкойн, побудований на блокчейні The Open Network (TON), розроблений для привернення аудиторії у Telegram. Проєкт поєднує в собі чарівність кішок з потужністю криптовалюти. Спільнота вже нараховує 47 мільйонів користувачів міні-додатку.

CATS дозволяє користувачам завантажувати фотографії своїх котиків, створювати кастомізовані аватари та брати участь в активностях, заробляючи токени CATS. Благодійний аспект токенів CATS був навіяний годівницями для тваринок на основі пожертвувань. Це заохочує членів спільноти робити свій внесок у добробут пухнастиків. Cat Feeder Stream дозволяє дивитись пряму трансляцію годування безпритульних котів.

Щоб отримати перші токени CATS перейдіть до бота і дочекайтеся поки він проаналізує вік акаунта Telegram, його активність і наявність Premium підписки. На основі цих даних бот розрахує скільки CATS ви отримаєте. А далі виконуйте соціальні завдання, запрошуйте друзів та виконуйте транзакції на TON, щоб набрати додаткові $CATS.

Прогноз ціни CATS ($CATS)

Офіційна спільнота в Telegram налічує 19 мільйонів підписників. На піку популярності інший схожий проєкт під назвою DOGS мав більшу аудиторію. З огляду на кількість учасників і поточний премаркет, ціна на лістингу буде меншою, ніж у DOGS: ціна на премаркеті становила $0,0006 – $0,002.

Наразі премаркет доступний на біржах Bitget, Gate.io, KuCoin, Bybit.

Крім того, на честь цієї події біржа Bybit запустила Launchpool з пулом 20 млрд $CATS, де можна отримати легкі кілька десятків доларів. Для цього треба зареєструватися на біржі ByBit та пройти верифікацію KYC. Дочекатися старту пулу 8 жовтня, і застейкати у ньому токени USDT/CATS/MNT.

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Подробиці:

Пул CATS: 4 млрд $CATS

Пул MNT: 6 млрд $CATS

Пул USDT: 10 млрд $CATS

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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