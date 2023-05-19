Новини Пристрої 19.05.2023 о 18:20

«Літо RTX»: NVIDIA роздасть 460 відеокарт серії 4000 (від 4060 до 4090), монітори та ігровий ПК за $7500 — але не для жителів України

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

«Літо RTX»: NVIDIA роздасть 460 відеокарт серії 4000 (від 4060 до 4090), монітори та ігровий ПК за $7500 — але не для жителів України

У рамках кампанії Summer of RTX 2023, присвяченої виходу відеокарт GeForce RTX 4060, NVIDIA роздасть геймерам та розробникам 460 карт RTX 4060, 4060 Ti, 4080 і 4090, кілька моніторів ASUS 1440p 360 Гц та один ігровий ПК з RTX 4090 вартістю $7500.

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Гравцям дістанеться менша частина відеокарт: 100 карт RTX 4060 Ti та 200 RTX 4060 будуть передані творцям контенту. «Літо RTX» – не одноразова акція. Роздача триватиме кілька тижнів. Точні умови невідомі, але передбачається активність у соціальних мережах.

Як взяти участь:

  1. Слідкуйте за NVIDIA у соціальних мережах, щоб отримувати ключові підказки та інструкції
  2. Лайкайте/коментуйте/відзначайте/діліться повідомленнями у соціальних мережах
  3. Використовуйте #RTXOn (або будь-який інший запропонований хештег) у будь-якому пості протягом літа.
  4. Відвідуйте улюблених стримерів, щоб приєднатися до святкування

Призи для геймерів:

  • x2 GeForce RTX 4090 Founders Edition
  • x2 GeForce RTX 4080 Founders Edition
  • x1 GeForce RTX 4060 Founders Edition
  • x164 GeForce RTX 4060 різних виробників
  • x3 Спеціальна задня панель для RTX 4090
  • x2 Монітора ASUS 1440p 360 Гц G-SYNC
  • x1 ПК GeForce RTX Garage Build 4090 ($7500)

100 призових наборів для розробників включають:

  • x1 GeForce RTX 4060 Founders Edition
  • x2 GeForce RTX 4060

Кампанія «Літо RTX» вже стартувала і триватиме до 20 вересня. Переможців буде названо 31 жовтня. На жаль, в акції не зможуть взяти участь жителі України.

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) та RTX 4060 за $299 — останні дві з’являться у липні

Джерела: NVIDIA, VideoCardz


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