«Літо RTX»: NVIDIA роздасть 460 відеокарт серії 4000 (від 4060 до 4090), монітори та ігровий ПК за $7500 — але не для жителів України

У рамках кампанії Summer of RTX 2023, присвяченої виходу відеокарт GeForce RTX 4060, NVIDIA роздасть геймерам та розробникам 460 карт RTX 4060, 4060 Ti, 4080 і 4090, кілька моніторів ASUS 1440p 360 Гц та один ігровий ПК з RTX 4090 вартістю $7500.
Гравцям дістанеться менша частина відеокарт: 100 карт RTX 4060 Ti та 200 RTX 4060 будуть передані творцям контенту. «Літо RTX» – не одноразова акція. Роздача триватиме кілька тижнів. Точні умови невідомі, але передбачається активність у соціальних мережах.
Як взяти участь:
- Слідкуйте за NVIDIA у соціальних мережах, щоб отримувати ключові підказки та інструкції
- Лайкайте/коментуйте/відзначайте/діліться повідомленнями у соціальних мережах
- Використовуйте #RTXOn (або будь-який інший запропонований хештег) у будь-якому пості протягом літа.
- Відвідуйте улюблених стримерів, щоб приєднатися до святкування
Призи для геймерів:
- x2 GeForce RTX 4090 Founders Edition
- x2 GeForce RTX 4080 Founders Edition
- x1 GeForce RTX 4060 Founders Edition
- x164 GeForce RTX 4060 різних виробників
- x3 Спеціальна задня панель для RTX 4090
- x2 Монітора ASUS 1440p 360 Гц G-SYNC
- x1 ПК GeForce RTX Garage Build 4090 ($7500)
100 призових наборів для розробників включають:
- x1 GeForce RTX 4060 Founders Edition
- x2 GeForce RTX 4060
Кампанія «Літо RTX» вже стартувала і триватиме до 20 вересня. Переможців буде названо 31 жовтня. На жаль, в акції не зможуть взяти участь жителі України.
NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) та RTX 4060 за $299 — останні дві з’являться у липні
Джерела: NVIDIA, VideoCardz