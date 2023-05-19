«Літо RTX»: NVIDIA роздасть 460 відеокарт серії 4000 (від 4060 до 4090), монітори та ігровий ПК за $7500 — але не для жителів України

У рамках кампанії Summer of RTX 2023, присвяченої виходу відеокарт GeForce RTX 4060, NVIDIA роздасть геймерам та розробникам 460 карт RTX 4060, 4060 Ti, 4080 і 4090, кілька моніторів ASUS 1440p 360 Гц та один ігровий ПК з RTX 4090 вартістю $7500.

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Гравцям дістанеться менша частина відеокарт: 100 карт RTX 4060 Ti та 200 RTX 4060 будуть передані творцям контенту. «Літо RTX» – не одноразова акція. Роздача триватиме кілька тижнів. Точні умови невідомі, але передбачається активність у соціальних мережах.

Як взяти участь:

Слідкуйте за NVIDIA у соціальних мережах, щоб отримувати ключові підказки та інструкції Лайкайте/коментуйте/відзначайте/діліться повідомленнями у соціальних мережах Використовуйте #RTXOn (або будь-який інший запропонований хештег) у будь-якому пості протягом літа. Відвідуйте улюблених стримерів, щоб приєднатися до святкування

Призи для геймерів:

x2 GeForce RTX 4090 Founders Edition

x2 GeForce RTX 4080 Founders Edition

x1 GeForce RTX 4060 Founders Edition

x164 GeForce RTX 4060 різних виробників

x3 Спеціальна задня панель для RTX 4090

x2 Монітора ASUS 1440p 360 Гц G-SYNC

x1 ПК GeForce RTX Garage Build 4090 ($7500)

100 призових наборів для розробників включають:

x1 GeForce RTX 4060 Founders Edition

x2 GeForce RTX 4060

Кампанія «Літо RTX» вже стартувала і триватиме до 20 вересня. Переможців буде названо 31 жовтня. На жаль, в акції не зможуть взяти участь жителі України.

Джерела: NVIDIA, VideoCardz