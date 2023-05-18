NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) та RTX 4060 за $299 — останні дві з’являться у липні

NVIDIA офіційно представила середньобюджетні відеокарти серії RTX 4060 та оголосила ціни на них. GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ коштує $399, версія з 16 ГБ за $499 і звичайна RTX 4060 за $299 з’являться лише у липні.

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Згідно з офіційними даними, карти RTX 4060 Ti забезпечуватимуть продуктивність до 22 TFLOPS, продуктивність RTX 4060 складе близько 15 TFLOPS. NVIDIA порівнює дані з RTX 3060 Ti та RTX 3060, які пропонують 16 TFLOPS та 13 TFLOPS відповідно.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti має TDP 160 Вт для обох моделей, середнє енергоспоживання під час ігор має становити близько 140 Вт. RTX 4060 буде працювати з TDP 115 Вт із середнім значенням приблизно 110 Вт.

Карти RTX 4060 Ti отримали 128-бітну шину GDDR6 18 Гбіт/с, при цьому RTX 4060 отримає пам’ять 17 Гбіт/с. таким чином, максимальна пропускна спроможність старшої карти складе 288 ГБ/с, молодшіої – 272 ГБ/с.

Відповідно до слайдів NVIDIA RTX 4060 Ti в 1,15 раза швидша за 3060 Ti та в 1,6 раза швидше за 2060 Super. Відеокарта RTX 4060 в 1,2 раза швидша за RTX 3060 і в 1,6 раза – ніж RTX 2060.

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Джерело: VideoCardz