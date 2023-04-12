Lofi Girl + Synthwave Boy — аніме-пані повернулася із другом, який любить навчатися під синтвейв-музику

Таємниче зникнення головної героїні YouTube-каналу Lofi Girl — аніме-дівчини, на ім’я Джейд — було частиною складної маркетингової кампанії, яка готувала підписників до появи нового персонажа.

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Lofi Girl зникла майже на добу: замість звичної анімації, де дівчина вчила уроки, а на фоні грала чіллхоп-музика, глядачі тимчасово бачили лише порожню кімнату. На ще одній трансляції, яку запустив канал, демонстрували інше приміщення із таймером, який вів зворотний відлік.

Врешті-решт, коли час сплив, у кімнату зайшов новий персонаж та сів за комп’ютер. Користувачі вже прозвали нового героя Synthwave Boy, оскільки в його трансляції звучить синтвейв-музика — піджанр електронної музики, який використовує звуки синтезатора та намагається імітувати звучання класичних саундтреків з фільмів та відеоігор епохи 1980-х років.

Today marks a very exciting day for the channel, as we release a brand new 24/7 livestream on YouTube! 🎉 Introducing a brand new character in the Lofi universe, we bring to you the genre of Synthwave – beats to chill/game to! 🌌 pic.twitter.com/wlG9Awc4S2 — Lofi Girl (@lofigirl) April 11, 2023

Інтер’єр у кімнаті Synthwave Boy відповідний, тут є й ретро-комп’ютер з ЕПТ-монітором та механічною клавіатурою і щось схоже на портативний аудіоплеєр Sony Walkman.

Сама Lofi Girl нікуди не поділася — просто на каналі тепер доступні три потоки трансляції: синтвейв-музика для розслаблення чи ігор, оригінальне чіллхоп-радіо для роботи чи навчання, а також більш спокійна музика для розслаблення чи сну.

Обидва персонажі мають домашніх улюбленців — у Джейд є кіт, а хлопець (який насправді ще не отримав імені від команди) має собаку. І, схоже, вони сусіди — на відео з Lofi Girl видно вікно, яке світиться синім кольором (таке саме світло, в якому оформлена кімната її колеги).

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Трансляція на YouTube-каналі Lofi Girl – це найдовший стрім в історії платформи, який розпочався ще у 2017 році. Його кілька разів переривали після скарг на авторські права, але попри всі труднощі канал продовжив роботу. На Lofi Girl наразі підписані понад 12 мільйонів користувачів.

Трансляції каналу Lofi Girl