Lofi Girl + Synthwave Boy — аніме-пані повернулася із другом, який любить навчатися під синтвейв-музику

Таємниче зникнення головної героїні YouTube-каналу Lofi Girl — аніме-дівчини, на ім’я Джейд — було частиною складної маркетингової кампанії, яка готувала підписників до появи нового персонажа.

Lofi Girl зникла майже на добу: замість звичної анімації, де дівчина вчила уроки, а на фоні грала чіллхоп-музика, глядачі тимчасово бачили лише порожню кімнату. На ще одній трансляції, яку запустив канал, демонстрували інше приміщення із таймером, який вів зворотний відлік.

Врешті-решт, коли час сплив, у кімнату зайшов новий персонаж та сів за комп’ютер. Користувачі вже прозвали нового героя Synthwave Boy, оскільки в його трансляції звучить синтвейв-музика — піджанр електронної музики, який використовує звуки синтезатора та намагається імітувати звучання класичних саундтреків з фільмів та відеоігор епохи 1980-х років.

Today marks a very exciting day for the channel, as we release a brand new 24/7 livestream on YouTube! 🎉

Introducing a brand new character in the Lofi universe, we bring to you the genre of Synthwave – beats to chill/game to! 🌌 pic.twitter.com/wlG9Awc4S2

— Lofi Girl (@lofigirl) April 11, 2023