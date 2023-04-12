Lofi Girl + Synthwave Boy — аніме-пані повернулася із другом, який любить навчатися під синтвейв-музику

Таємниче зникнення головної героїні YouTube-каналу Lofi Girl — аніме-дівчини, на ім’я Джейд — було частиною складної маркетингової кампанії, яка готувала підписників до появи нового персонажа.
Lofi Girl зникла майже на добу: замість звичної анімації, де дівчина вчила уроки, а на фоні грала чіллхоп-музика, глядачі тимчасово бачили лише порожню кімнату. На ще одній трансляції, яку запустив канал, демонстрували інше приміщення із таймером, який вів зворотний відлік.
Врешті-решт, коли час сплив, у кімнату зайшов новий персонаж та сів за комп’ютер. Користувачі вже прозвали нового героя Synthwave Boy, оскільки в його трансляції звучить синтвейв-музика — піджанр електронної музики, який використовує звуки синтезатора та намагається імітувати звучання класичних саундтреків з фільмів та відеоігор епохи 1980-х років.
Today marks a very exciting day for the channel, as we release a brand new 24/7 livestream on YouTube! 🎉
Introducing a brand new character in the Lofi universe, we bring to you the genre of Synthwave – beats to chill/game to! 🌌 pic.twitter.com/wlG9Awc4S2
— Lofi Girl (@lofigirl) April 11, 2023
Інтер’єр у кімнаті Synthwave Boy відповідний, тут є й ретро-комп’ютер з ЕПТ-монітором та механічною клавіатурою і щось схоже на портативний аудіоплеєр Sony Walkman.
Сама Lofi Girl нікуди не поділася — просто на каналі тепер доступні три потоки трансляції: синтвейв-музика для розслаблення чи ігор, оригінальне чіллхоп-радіо для роботи чи навчання, а також більш спокійна музика для розслаблення чи сну.
Обидва персонажі мають домашніх улюбленців — у Джейд є кіт, а хлопець (який насправді ще не отримав імені від команди) має собаку. І, схоже, вони сусіди — на відео з Lofi Girl видно вікно, яке світиться синім кольором (таке саме світло, в якому оформлена кімната її колеги).
- Трансляція на YouTube-каналі Lofi Girl – це найдовший стрім в історії платформи, який розпочався ще у 2017 році. Його кілька разів переривали після скарг на авторські права, але попри всі труднощі канал продовжив роботу. На Lofi Girl наразі підписані понад 12 мільйонів користувачів.