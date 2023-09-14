Львівська Skeiron за підтримки Google створює віртуальний музей культурної спадщини України

За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні нараховується понад 284 пошкоджених культурних об’єкти. Через обстріли, ракетні удари та бомбардування багато об’єктів культурної спадщини вже знищені. Проте фахівці Google спільно з командою експертів Skeiron зі Львова намагаються зберегти такі пам’ятки хоча б у цифровому вигляді, що дозволить провести їх реставрацію після перемоги.

З початку війни команда Skeiron використовувала технологію лазерного сканування та фотограмметрію (методи, які допомагають зафіксувати геометрію та кольори 3D-об’єкта), щоб створити сотні детальних 3D-моделей українських пам’яток й артефактів. Минулого року вони спільно з Google Arts & Culture представили понад 40 цифрових артефактів на віртуальній виставці під назвою «Україна поруч». Нині в галереї доступно вже 78 таких об’єктів.

«Коли Skeiron звернулися до нас із цим проєктом, ми відразу відчули, що повинні взяти участь у його реалізації», – розповідає Етьєн Фер’є, інженер програмного забезпечення Google, який спеціалізується на впровадженні досвіду Google Arts & Culture у Пошук. «Їхня місія полягає в збереженні та відтворенні цих моделей як орієнтирів для реставрації у випадку пошкодження будь-якого з цих історичних об’єктів. Наше завдання – зробити цю інформацію доступною для якомога більшої аудиторії. Це була унікальна можливість працювати разом на користь збереження цих важливих об’єктів».

Для розміщення таких 3D-моделей пам’яток архітектури на серверах Google з метою доступності перегляду на різних пристроях проводяться певні дії для зменшення файлів. Вони не повинні перевищувати 10 МБ, щоб користувачі могли комфортно переглядати об’єкти навіть в мережі 3G.

Більшу частину процесу стиснення файлів було автоматизовано. Проте виявилось, що деякі значення викривлень можуть бути дещо «оптимістичними». У деяких випадках текстури були надто розмитими, а в інших – дрібні деталі, такі як тонкий позолочений хрест, який височіє на вершині дзвіниці Успенського собору, були занадто викривлені. Тому довелося витратити певний час на ручну корекцію моделей, порівнюючи оригінали з їх спрощеними версіями та вносячи відповідні корективи.

Завдяки старанням команди Skeiron охочі з будь-якої точки світу можуть переглянути 3D-моделі витворів української архітектури.

Нагадаємо, раніше команда Skeiron створила 3D-тур Маріупольським драмтеатром. Це був початок масштабного проєкту зі створення 3D-моделей пам’яток культури України.