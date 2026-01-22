Лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, — опитування

Новини ШІ 22.01.2026 comment views icon

Опитування, проведене мережею професійних послуг PricewaterhouseCoopers (PwC) продемонструвало, що з 4 454 опитаних власників бізнесів, лише 12% отримали збільшення прибутків внаслідок інтеграції інструментів на базі ШІ. 

Зазначається, що близько 13% респондентів заявили про скорочення витрат без збільшення прибутків. Ще 8% — повідомили про збільшення прибутків без скорочення витрат. Це означає, що лише третина корпоративних користувачів штучного інтелекту отримали вигоду від інтеграції ШІ у власний бізнес.

У той же час 55% опитаних бізнесменів зазначили, що поки не побачили ніякої вигоди від використання ШІ. 42% з них визнають, що помітили якісь зміни. При цьому 12% респондентів підкреслили, що відчули зростання витрат, однак їхні прибутки не зросли. 1% підприємців заявили про зростання витрат та зниження прибутку.

Ще 12% — відмітили зниження витрат разом із скороченням прибутку, або збільшення прибутку і зростання витрат одночасно. На думку аналітиків з PwC, такі результати можуть бути пов’язані з неготовністю багатьох компаній інтегрувати у власний бізнес інструменти на базі ШІ. 

“Компанії, які інвестують у підготовку даних, чіткі плани розвитку ШІ, відповідальні механізми захисту та культуру, що сприяє впровадженню, досягають кращих результатів”, — наголошує голова PwC Мохамед Канде. 

У звіті за результатами опитування компаніям пропонується ширше інтегрувати інструменти на базі ШІ у власні послуги, продукти та робочий досвід аби домогтись додаткового прибутку та знизити витрати. За даними PwC, лише 14% співробітників щоденно використовують генеративний ШІ у власній роботі. Це може означати, що вони не розуміють або не усвідомлюють ризиків та переваг використання інструментів на базі штучного інтелекту. Враховуючи таку малу частку співробітників, які використовують ці інструменти, потенціал зростання в масштабах підприємства видається високим. 

Вочевидь у зв’язку з необхідністю глибшої інтеграції для досягнення кращих результатів, багато компаній, схоже, продовжать збільшувати власні інвестиції у ШІ. І надання реальної цінності клієнтам має значення для стимулювання цих витрат. Згідно із нещодавніми прогнозами JP Morgan, індустрії ШІ необхідно отримати $650 млрд доходу заради близько 10% прибутку від поточних інвестицій компаній у інструменти на базі штучного інтелекту, що складає $34,72 з кожного поточного користувача iPhone або $180 з кожного передплатника Netflix.

Цей звіт показує потенційно хитке становище  сфери послуг на базі ШІ. Лідери галузі, можливо, хочуть повністю вкластися в цю технологію, але широкий розкид результатів за фінансовими показниками в цьому опитуванні говорить про те, що подолання розриву між ажіотажем і бізнес-результатами — це проблема, яку ще потрібно вирішити.

Ми писали, що  у країнах, що розвиваються, довіра до інструментів на базі ШІ вища, ніж у таких розвинених країнах як США. Наразі прогнозів щодо еволюції ШІ не бракує — від утопії до остаточного занепаду усталених індустрій. Утім, The New York Times робить конкретну ставку: через 18 місяців OpenAI може опинитися без грошей на тлі своїх ШІ-проєктів.

Джерело: Tom’s Hardware

