18 ступенів свободи: китайський робот-маніпулятор заряджає до 8 авто одночасно

Вірусне відео, що циркулює в соціальних мережах, показало, як Китай використовує стельові роботизовані зарядні пристрої для подачі живлення електромобілям. Інноваційне рішення було розгорнуто в різних паркінгах по всій країні, зменшуючи навантаження на водіїв у пошуку вільних зарядних місць.





Йдеться про систему, яка перетворює паркомісце на зарядний хаб без встановлення окремих зарядних пристроїв. Відео було опубліковане у соцмережі Х 20 лютого. Система працює через стельовий роботизований зарядний пристрій, що переміщується вздовж надземної рейки, встановленої в паркінгах. Виконуючи роль як каналу живлення, так і траєкторії руху, рейка дозволяє пристрою пересуватися до будь-якого паркомісця, яке вона обслуговує. Водії можуть запросити заряджання через мініпрограму WeChat або QR-код, після чого робот прямує до автомобіля, визначає розташування зарядного порту за допомогою камер і сенсорів та автоматично підключає штекер.

“Китайські підвісні мобільні зарядні станції підтримують зарядку за запитом у місці паркування. Їхній автоматичний рух усуває необхідність для водіїв чекати в черзі на заряджання”, — йдеться в описі відео у Х.

Розробники стверджують, що такий підхід значно знижує витрати на інфраструктуру. Замість встановлення окремих зарядних пристроїв на кожному паркомісці одна рейка може живити цілий ряд автомобілів від однієї точки підключення. Компромісом є швидкість заряджання. Оскільки система використовує змінний струм рівня 2 (Level 2 AC), що подається через рейку, вона не може зрівнятися з продуктивністю окремих швидкісних DC-зарядних станцій. Втім, для локацій, де автомобілі залишаються припаркованими протягом тривалого часу, таких як офіси, торговельні центри або житлові комплекси, повільніша швидкість заряджання вважається достатньою.

Кілька китайських брендів уже працюють над комерціалізацією цього рішення. LiAuto та CGXi розробили “першу у світі” безпілотну роботизовану зарядну руку на рейковій основі. Ця рука рухається по рейці типу санчат, інтегрованій із сенсорними масивами та системами машинного зору. Ці системи визначають розташування та орієнтацію зарядного порту на будь-якому транспортному засобі. Wave Charging — ще один стартап, що використовує систему під назвою HAVA Robot. Робот застосовує гнучку роботизовану руку з 18 ступенями свободи, яка рухається по Н-подібній стельовій направляючій. За даними компанії, один модуль може обслуговувати вісім або більше паркомісць.

Наземні роботизовані зарядні пристрої також набирають обертів: такі компанії, як дочірня структура CATL — CharGo, а також NaaS Technology, GGSN і VMR прискорюють розгортання. Генеральний директор CharGo спрогнозував, що до 2030 року роботизовані системи зможуть заряджати до 20% автомобілів на новій енергії. У Пекіні влада планує розгорнути 1 000 мобільних зарядних роботів приблизно на 150 паркінгах, що свідчить про зростаючу інституційну підтримку автоматизованої зарядної інфраструктури.





Китай — не єдина країна, що працює над таким рішенням. У США компанія Westfalia Technologies представила свою систему WEPLUG у травні 2025 року — 50 кВт стельовий DC-зарядний крановий пристрій, призначений для автоматизованих паркінгів, автопарків і корпоративних кампусів. Система використовує роботизовану руку з візуальним наведенням, яка опускає конектор в адаптер, встановлений водієм, забезпечуючи заряджання кількох паркомісць. З’являються й інші ідеї з економії простору. Проєкт Voltpost Air у Нью-Йорку переносить зарядне обладнання з рівня землі, зменшуючи захаращення на перевантажених вулицях. Втім, жодне із західних розгортань не є масштабнішим за стрімке впровадження роботизованої зарядної інфраструктури, що нині відбувається в Китаї.

