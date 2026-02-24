banner
Новини Технології 24.02.2026 comment views icon

18 ступенів свободи: китайський робот-маніпулятор заряджає до 8 авто одночасно

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

18 ступенів свободи: китайський робот-маніпулятор заряджає до 8 авто одночасно
Photo: Interesting Engineering

Вірусне відео, що циркулює в соціальних мережах, показало, як Китай використовує стельові роботизовані зарядні пристрої для подачі живлення електромобілям. Інноваційне рішення було розгорнуто в різних паркінгах по всій країні, зменшуючи навантаження на водіїв у пошуку вільних зарядних місць.


Йдеться про систему, яка перетворює паркомісце на зарядний хаб без встановлення окремих зарядних пристроїв. Відео було опубліковане у соцмережі Х 20 лютого. Система працює через стельовий роботизований зарядний пристрій, що переміщується вздовж надземної рейки, встановленої в паркінгах. Виконуючи роль як каналу живлення, так і траєкторії руху, рейка дозволяє пристрою пересуватися до будь-якого паркомісця, яке вона обслуговує. Водії можуть запросити заряджання через мініпрограму WeChat або QR-код, після чого робот прямує до автомобіля, визначає розташування зарядного порту за допомогою камер і сенсорів та автоматично підключає штекер.

“Китайські підвісні мобільні зарядні станції підтримують зарядку за запитом у місці паркування. Їхній автоматичний рух усуває необхідність для водіїв чекати в черзі на заряджання”, — йдеться в описі відео у Х.

Розробники стверджують, що такий підхід значно знижує витрати на інфраструктуру. Замість встановлення окремих зарядних пристроїв на кожному паркомісці одна рейка може живити цілий ряд автомобілів від однієї точки підключення. Компромісом є швидкість заряджання. Оскільки система використовує змінний струм рівня 2 (Level 2 AC), що подається через рейку, вона не може зрівнятися з продуктивністю окремих швидкісних DC-зарядних станцій. Втім, для локацій, де автомобілі залишаються припаркованими протягом тривалого часу, таких як офіси, торговельні центри або житлові комплекси, повільніша швидкість заряджання вважається достатньою.

18 ступенів свободи: китайський робот-маніпулятор заряджає до 8 авто одночасно
Дані: Х

Кілька китайських брендів уже працюють над комерціалізацією цього рішення. LiAuto та CGXi розробили “першу у світі” безпілотну роботизовану зарядну руку на рейковій основі. Ця рука рухається по рейці типу санчат, інтегрованій із сенсорними масивами та системами машинного зору. Ці системи визначають розташування та орієнтацію зарядного порту на будь-якому транспортному засобі. Wave Charging — ще один стартап, що використовує систему під назвою HAVA Robot. Робот застосовує гнучку роботизовану руку з 18 ступенями свободи, яка рухається по Н-подібній стельовій направляючій. За даними компанії, один модуль може обслуговувати вісім або більше паркомісць.

Наземні роботизовані зарядні пристрої також набирають обертів: такі компанії, як дочірня структура CATL — CharGo, а також NaaS Technology, GGSN і VMR прискорюють розгортання. Генеральний директор CharGo спрогнозував, що до 2030 року роботизовані системи зможуть заряджати до 20% автомобілів на новій енергії. У Пекіні влада планує розгорнути 1 000 мобільних зарядних роботів приблизно на 150 паркінгах, що свідчить про зростаючу інституційну підтримку автоматизованої зарядної інфраструктури.


Китай — не єдина країна, що працює над таким рішенням. У США компанія Westfalia Technologies представила свою систему WEPLUG у травні 2025 року — 50 кВт стельовий DC-зарядний крановий пристрій, призначений для автоматизованих паркінгів, автопарків і корпоративних кампусів. Система використовує роботизовану руку з візуальним наведенням, яка опускає конектор в адаптер, встановлений водієм, забезпечуючи заряджання кількох паркомісць. З’являються й інші ідеї з економії простору. Проєкт Voltpost Air у Нью-Йорку переносить зарядне обладнання з рівня землі, зменшуючи захаращення на перевантажених вулицях. Втім, жодне із західних розгортань не є масштабнішим за стрімке впровадження роботизованої зарядної інфраструктури, що нині відбувається в Китаї.

Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
Китайський програміст помер після роботи за сімох по 16+ год на день
Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх
Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Китай та Індія скоротили вугільну енергетику, у США вона зростає разом з цінами
Смертна кара за онлайн-шахрайство: в Китаї стратили 11 членів злочинного клану
"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
В Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор
Anker анонсувала Solix E10: резервне живлення для дому на 66 кВт / 90 кВт•год
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС
Китай забороняє кермо-штурвал в авто слідом за прихованими ручками: все — в стилі Tesla
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані — переманює таланти в Китай
Понад 460 км: Китай будує велетенський бар’єр з тисяч цивільних суден поблизу Тайваню
Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати