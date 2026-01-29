Tesla припиняє виробництво Model S та X, щоб створювати роботів: прибуток компанії впав на 45% у 2025 році

Tesla зніме з конвеєра Model S та Model X у 2026 році

Tesla припинить виробництво Model S і Model X у другому кварталі 2026 року. Про це Ілон Маск заявив під час фінансової конференції з інвесторами. Для двох перших флагманських електромобілів бренду це стало раптовим фіналом — компанія не робила жодних попередніх анонсів.





За словами Маска, основна причина такого рішення — необхідність звільнити виробничі потужності на заводі Tesla у Фрімонті для запуску серійного виробництва гуманоїдного робота Optimus. Це, мабуть, найнаочніший приклад того, як Маск намагається перетворити Tesla з автовиробника на компанію зі сфери ШІ та робототехніки.

“Настав час, по суті, завершити програми Model S і Model X з почесним звільненням, адже ми рухаємося в майбутнє, засноване на автономності. Тож якщо ви планували купити Model S або Model X — зараз саме час зробити замовлення”, — заявив Маск.

Model S — це люксовий електричний седан, який Tesla вперше випустила у 2012 році. Model X — кросовер з фірмовими дверима типу “крила сокола”, представлений у 2015 році. Минулого року Tesla оновила Model S та X, вона внесла мізерні зміни за додаткові понад $5000. Продажі обох моделей останніми роками стабільно знижувалися, оскільки компанія зосередилася на масових і дешевших Model 3 і Model Y.

У 2025 році Tesla продала 50 850 автомобілів у категорії “інші моделі”, куди входять Model S, Model X і Cybertruck. Це на 40,2% менше, ніж роком раніше.





Паралельно Tesla переживає непростий фінансовий період. У четвертому кварталі компанія зафіксувала падіння прибутку на 61%. Загалом за 2025 рік прибуток Tesla скоротився на 46% у порівнянні з попереднім роком і склав лише $3,8 млрд — один із найнижчих показників за останні роки. Виручка від продажу автомобілів знизилася на 11%, а глобальні поставки склали 1,63 млн авто — другий рік поспіль зі спадом після багаторічних обіцянок Маска про середньорічне зростання на 50%.

Компанія пов’язує падіння показників, зокрема, з припиненням федеральних субсидій на електромобілі у США та участю Маска в адміністрації Дональда Трампа. Водночас Tesla змогла перевершити очікування Волл-стріт за прибутком і виручкою, що підтримало курс акцій.

У листі акціонерам компанія прямо заявила:

“2025 рік став критичним для Tesla, адже ми продовжили перехід від бізнесу, орієнтованого на “залізо”, до компанії фізичного ШІ”.

Tesla також інвестувала $2 млрд у стартап xAI Ілона Маска в межах раунду Series E.

Натомість інші напрями демонструють зростання: виручка від сонячної енергетики та систем зберігання енергії збільшилася на 25%, сервісні доходи — на 18%. Компанія також підвищила валову маржу.

Серед запланованих проєктів — запуск виробництва Tesla Semi та Cybercab у першій половині цього року, пілотне виробництво на літієвому заводі в Техасі, розробка власних чипів для автономності й роботів, а також презентація третього покоління Optimus у першому кварталі. Нагадаємо, минулого літа Ілон Маск вже вкотре обіцяв “найепічнішу демонстрацію” Tesla до кінця року. Тому до таких планів та заяв завжди треба ставитися обережно.

Джерело: The Verge, Techcrunch