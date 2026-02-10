"Людина-павук 4" б'є рекорд MCU за кількістю лиходіїв: 9, без урахування "сірих" Халка та Карателя

Том Голланд у фільмі "Людина-павук 4"

“Людина-павук: Абсолютно новий день” стане фільмом MCU з найбільшою кількістю лиходіїв за всю історію франшизи. Інсайдери та ЗМІ вважають, що глядачам треба очікувати 9-11 антагоністів.





Про це повідомив інсайдер Алекс Перес у Patreon, передає The Cosmic Circus. За його словами, Marvel робить ставку не на класичні великі імена за зразком Зловісної шістки, а на нішевих лиходіїв з коміксів. Нині серед підтверджених антагоністів озвучені:

Скорпіон — Майкл Мендо

Тумбстоун — Марвін Джонс III

Вільям Мецгер — Трамелл Тиллман

Мецгер очолює ополчення проти мутантів і націлюється на Джин Грей (Седі Сінк), що напряму пов’язує сюжет фільму з лінією Людей Ікс. Окремо згадуються Халк у виконанні Марка Руффало та Каратель Джона Бернтала. Їх не називають лиходіями напряму, але обидва становлять загрозу для Людини-павука. Халка описують як “дикого”, а Карателя як персонажа, що знаходяться в “сірій зоні” моралі.

Також ходять чутки, що у вступному монтажі картини “Людина-павук 4” з’явиться ще більше маловідомих ворогів. Серед них інсайдери @Cryptic4KQual та Деніел Ріхтман називають Тарантула, Бумеранга, Вісімку, Шакала (Майлза Воррена) та команду Примушувачів, до якої входять Монтана, Фенсі Ден і Віл.

“Пітер нажив собі чимало ворогів з часів виходу “Додому шляху нема”. Цей фільм справді має рекорд за найбільшу кількість лиходіїв в одному фільмі”, — вважає інсайдер Алекс Перес.

Режисер Дестін Деніел Креттон раніше говорив, що команда щодня фокусується на тому, як поєднати костюм, емоційну історію та масштаб події, “якої ми ще не бачили”.





Прем’єра фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день” запланована на 31 липня 2026 року. Знімання тривали з літа 2025-го, а наприкінці року тизер розкрив загадкову роль зірки “Дивних див”.

Джерело: Superhero Hype