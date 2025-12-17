Тизер фільму "Людина-павук 4" розкрив загадкову роль зірки "Дивних див"

Marvel / Depositphotos

В Marvel побільшало витоків: слідом за можливим трейлером нових “Месників” в мережу злили відеоанонс фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день”.

Зважаючи на те, що студія активно надсилає страйки й видаляє відео, їхня “легітимність” більш-менш зрозуміла. Наразі тизер “Людини-павука” відшукати складно, але його описи в іноземних ЗМІ є, і вони серед іншого розкривають загадкову роль Седі Сінк.

Не любов, а лиходійка

Після оголошення про приєднання зірки “Дивних див” до кіновсесвіту Marvel фани припускали різні ролі: від Джин Грей з Людей Ікс (зважаючи на колір волосся акторки) до Мейдей Паркер. Однак найбільш реальною виглядала теорія про лиходійку Шатру, яка може змінювати зовнішність, і Сінк своїми словами у тизері лише ще більше її підтвердила.

“Ти жахливий, Людино-павуче”, — каже Сінк. “Не заважай мені. Інакше не лише твої друзі забудуть, хто такий Пітер Паркер”.

Хоча трейлер починається з того, що персонаж Тома Голланда каже комусь, що він є Людиною-павуком, не дуже зрозуміло, звідки ймовірна Шатра дізналась про таємницю Пітера Паркера, яку забув увесь світ. Що можна сказати напевно з огляду на діалог — це те, що між цим дуетом немає жодних романтичних стосунків.

“Багато людей забувають, що колір волосся можна змінювати”, — відповіла нещодавно Сінк на попередні теорії щодо її персонажки.

Старі добрі друзі

Інша помітна сцена у тизері розкриває розмову Людини-павук з “професором Беннером”. Marvel чомусь не озвучує участі Марка Руффало, але це вже давно не є секретом. Як і поява Френка Касла, також відомого як Каратель (Джон Бернтал), який каже Пітеру, що він тут, аби “врятувати його дупу”.

Щодо решти акторського складу, то свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час. Серед новачків також очікуємо Лізу Колон-Заяс з “Ведмедя” і можливо — Мефісто Саші Барон-Коєна, який дебютував у “Залізному серці”. Режисером фільму виступив Дестін Деніел Креттон, який замінив творця трилогії Джона Воттса, а сценарій написали Кріс МакКенна та Ерік Соммерс.

Фільм “Людина-павук: Абсолютно новий день” вийде в кінотеатрах 31 липня 2026 року.

Джерело: IGN