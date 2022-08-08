Майбутні процесори Intel та AMD — 24-ядерний Core i9-13900K набрав понад 40 тис., а 16-ядерний Ryzen 9 7950X підкорив частоту 5,7 ГГц

Автор витоків OneRaichu поділився у Twitter результатами тестів флагманського процесора Intel Core i9-13900K. При значеннях тактової частоти і налаштуваннях живлення за замовчуванням, 24-ядерний та 32-потоковий чіп Raptor Lake набирає 2290 балів в одноядерному та 35693 у багатоядерному тесті Cinebench R23. Споживання енергії без розгону становить 254 Вт — за попередніми даними, це межа для процесора у режимі Turbo/PL2.

Без обмеження потужності (рівні PL1/PL2 на 4095,9 Вт) одноядерна продуктивність Core i9-13900K не збільшується. Багатоядерний тест показав 40616 балів, що становить зростання на 13,8% порівняно з попереднім результатом. Поліпшення відбулося внаслідок збільшення споживання до 345 Вт (на 100 Вт).

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Таким чином, за майже однакового енергоспоживання майбутній флагман суттєво перевершує за продуктивністю свого попередника, Intel Core i9-12900K. Приріст становить 30% при обмеженні 250 Вт та 48% зі значенням 350 Вт. Якщо порівнювати чіп з флагманом AMD Ryzen 9 5950X з тими самими обмеженнями, приріст дорівнює 48% та 67% відповідно.

Також процесор Intel Core i9-13900K був перевірений ECSM за допомогою тесту стабільності AIDA64, при цьому вікно HWiNFO записувало поведінку кожного ядра. В результаті 2 із 8 доступних ядер Raptor Cove досягали в ході окремих проміжків часу частоти 5,8 ГГц. Інші продуктивні ядра працювали на частоті 5,5 ГГц, а всі 16 енергоефективних ядер стабільно працювали на частоті 4,3 ГГц. У цьому тесті використовувався 360 мм рідинний кулер AIO, при цьому температура корпусу ЦП досягала 90°C, а споживання енергії зростало до 314 Вт, що свідчить про зняття обмеження потужності.

Анонс процесорів Raptor Lake відбудеться на заході Innovation 28 вересня, але доступними вони стануть не раніше 17 жовтня. Ціни чіпів нового покоління поки що невідомі.

Також завдяки Expreview і Wccftech стали відомі специфікації майбутніх флагманів конкурента Intel, процесорів AMD Ryzen на архітектурі Zen4.

Старший чіп майбутньої «червоної» лінійки, Ryzen 9 7950X, отримає 16 ядер та 32 потоки обробки даних. Його частота в процесі роботи зможе змінюватися від 4,5 до 5,7 ГГц в режимі Boost, зі зростанням енергоспоживання від 170 Вт до 230 Вт.

Частота 12-ядерного Ryzen 9 7900X змінюватиметься від 4,5 ГГц до 5,7 ГГц при споживанні потужності 170 Вт.

Новий Ryzen 7 Ryzen 7 7700X з 8 ядрами та 16 потоками розжене до 5,4 ГГц (з базової частоти 4,5 ГГц) без зміни TDP (за замовчуванням 105 Вт).

Нарешті, Ryzen 5 7600X зможе підкорити до 5,3 ГГц за тих же 105 Вт.

Презентація процесорів AMD відбудеться 29 серпня, доступність їх у продажу очікується з 15 вересня.

Нагадаємо, на початку цього місяця AMD знову обійшла за капіталізацією Intel.

Джерело: VideoCardz