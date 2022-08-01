AMD снова стоит дороже Intel — накануне производитель процессоров Core зафиксировал стремительное снижение дохода

AMD снова обошла по рыночной капитализации своего главного конкурента на рынке x86-совместимых процессоров (а вскоре и GPU) — Intel. Американские производители чипов поменялись местами после того, как Intel сообщила об очень тяжелом квартале — в прошлом квартале компания потеряла пол миллиарда долларов (если точнее, чистый убыток составил $454 миллиона). Свой финансовый отчет за второй квартал 2022 года AMD опубликует 2 августа — ожидается, что производитель процессоров Ryzen и видеокарт Radeon в очередной раз обновит рекорды по выручке и прибыли.

Это уже не в первый раз AMD опережает Intel по рыночной стоимости — если помните, в феврале сразу после завершения 50-миллиардного соглашения с производителем FPGA-матриц Xilinx рыночная капитализация AMD поднялась до $199,58 млрд, благодаря чему производитель процессоров Ryzen впервые за всю свою историю ненадолго стал дороже Intel — на тот момент тот оценивался в $197,24 млрд.

И вот сейчас это произошло снова — после публикации финансового отчета с неутешительными результатами второго квартала акции Intel подешевели на $5 — до $36, в результате чего рыночная капитализация компании снизилась до $148,47 млрд на момент подготовки новости. Как уже упоминалось выше, финансовый отчет за второй квартал AMD опубликует уже завтра и ожидается, что компания покажет стремительный рост, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию и общий спад в отрасли. Аналитики прогнозируют AMD доход в размере $6,5 млрд — рост на 70% к предыдущему году.

И хотя акции AMD существенно подешевели с начала года — как и акции любой другой компании из-за кризиса фондового рынка США — их котировки выросли на 28,7% за последний месяц, увеличив рыночную капитализацию AMD до $153,09 млрд, что почти на $5 млрд больше, чем у Intel. Следует ли напоминать, что рыночная капитализация исчисляется путем умножения количества акций компании, выпущенных в обращение, на их стоимость, которая формируется в определенный момент на фондовом рынке. Это, скорее, символический показатель, но он хорошо иллюстрирует текущее положение компании.

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Intel продолжает доминировать на рынке CPU, хотя с момента дебюта микроархитектуры Zen в 2017 году компания AMD значительно улучшила свои позиции — в феврале ее доля достигла рекордных 25,6% – и с тех пор стабильно сокращает отставание. В то же время последний опрос Steam свидетельствует о том, что процессоры AMD установлены в 68,47% игровых компьютеров.

Что касается Intel, то в предыдущих публикациях мы неоднократно упоминали о длительном кризисе процессорного гиганта. Застой в технологическом развитии и проблемы с освоением новых литографических технологий обошлись Intel очень недешево – в частности, потерей такого ценного клиента как Apple и приличным сокращением рыночной капитализации. В то же время, AMD пока существенно уступает Intel по объему дохода — за 2021 год команда Лизы Су сработала на рекордные $16,434 млрд дохода — на 68% больше, чем в 2021 году. Но даже с учетом Xilinx, которая в 2021 году получила доход в $3,148 млрд, AMD существенно проигрывает Intel с его $74,7 млрд по итогам 2021 года. Однако Intel сейчас на «на дне» (это слова финансового директора Intel Дэвида Зинснера), а AMD — на коне. Будет интересно наблюдать, как будет меняться ситуация — с нетерпением ждем выхода процессоров Ryzen 7000 (Zen 4) и Core 13-го поколения (Raptor Lake) осенью этого года.