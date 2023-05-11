Новини Технології 11.05.2023 о 10:01

Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу

Катерина Даньшина

Авторка новин

Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу

На конференції для розробників Google I/O 2023 компанія присвятила велику увагу штучному інтелекту – представивши  велику мовну модель нового покоління PaLM 2, анонсувавши оновлений чатбот Bard та показавши, які нові ШІ-функції будуть доступні у Workspace. Однак Пошук Google – це основне джерело прибутку компанії й, ясна річ, тут теж не обійшлося без сучасних технологій.

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Пошукова система Google вже незабаром поповниться функціями генеративного ШІ, які зроблять пошук, за словами компанії, «розумнішим» і «простішим».

У верхній частині головної сторінки пошуку з’явиться інструмент Snapshot, який узагальнюватиме результати пошуку, пропонуючи релевантні посилання, резюме продуктів, зображення тощо.

Також у Пошуку будуть доступні підказки щодо коду, із фрагментами для «швидшого та розумнішого написання коду» (доступні відповіді про такі мови програмування, як Java, Go, Python, Javascript, C++, Kotlin, shell, Docker і Git).

Google Пошук отримає генеративні ШІ-функції –

Ще одна нова функція дозволить вставляти результати пошуку безпосередньо в електронну таблицю, а використання вкладки Perspectives дозволить переглядати результати виключно з соцмереж та форумів – довгі й короткі відео, зображення і текстові публікації тощо. У деяких результатах пошуку може з’явитися карусель цих результатів — графічно схожа на модуль «історії».

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Новий досвід у Пошуку Google називає «Search Generative Experience» або «SGE» і спочатку планує представити його через Search Labs із доступом через список очікування. Перших тестувальників допустять в найближчі тижні.


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