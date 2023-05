Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу

На конференції для розробників Google I/O 2023 компанія присвятила велику увагу штучному інтелекту – представивши велику мовну модель нового покоління PaLM 2, анонсувавши оновлений чатбот Bard та показавши, які нові ШІ-функції будуть доступні у Workspace. Однак Пошук Google – це основне джерело прибутку компанії й, ясна річ, тут теж не обійшлося без сучасних технологій.

Пошукова система Google вже незабаром поповниться функціями генеративного ШІ, які зроблять пошук, за словами компанії, «розумнішим» і «простішим».

У верхній частині головної сторінки пошуку з’явиться інструмент Snapshot, який узагальнюватиме результати пошуку, пропонуючи релевантні посилання, резюме продуктів, зображення тощо.

Generative AI capabilities in Search are especially helpful when deciding what to buy. They tap into Google’s Shopping Graph, the world’s most comprehensive dataset of constantly-changing products, sellers, brands, reviews and inventory. #GoogleIO pic.twitter.com/IM8HLV090N

— Google (@Google) May 10, 2023