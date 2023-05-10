Bard незабаром вивчить українську — чатбот Google перейшов на модель PaLM 2, отримав темну тему й тепер доступний для всіх бажаючих

Google запустила Bard у лютому, і в порівнянні з конкурентами (Bing і ChatGPT) він якось сильно не вирізнявся – хіба що демонстрацією із помилковими відповідями, яка спричинила різке падіння акцій компанії. Сьогодні на презентації Google I/O представили оновлений чатбот, який вже деякий час працює на PaLM 2 – наступному поколінні власної великої мовної моделі компанії.

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Google нині скасовує список очікування для Bard* і робить його доступним для користувачів зі 180 країн – поки англійською мовою і з підтримкою японської та корейської. У найближчому майбутньому чатбот підтримуватиме близько 40 мов – у тому числі й українську.

Для користувачів з України чатбот поки видає повідомлення про те, що « Bard наразі не підтримується у вашій країні » – хоча спроба отримати доступ через VPN була успішною.

Чатбот стає мультимодальним – тобто зможе працювати з зображеннями у запитах і надавати їх у відповідях (скажімо, якщо ви шукаєте інформацію про якесь туристичне місце, Bard покаже вам популярні пам’ятки). Також він тепер може відображати результати за допомогою Google Карт і структурувати дані в таблиці.

Згодом для чатбота запустять розширення – у тому числі з власних програм і служб Google, таких як Карти, Таблиці, Пошта і Документи (незабаром також спростять експорт відповідей Bard в Пошту і Документи). Серед сторонніх партнерів – генератор зображень Firefly від Adobe, а незабаром з’являться Wolfram Alpha та інші.

Google також розширює можливості кодування Bard, частково на основі Google Lens. Як зазначає компанія, це включає не лише можливість генерувати код, але також пояснення фрагментів коду та допомогу користувачам у його налаштуванні.

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У попередніх ітераціях Bard вже міг експортувати код Python до Google Colab. Зараз компанія розширює цю функцію, щоб також дозволити експорт коду Python до Replit – популярного IDE на основі браузера.

О, і Bard теж переходить на «темний бік» і отримує темний режим.

Джерело: Techcrunch