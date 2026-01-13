На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю

Depositphotos

12 січня 2026 року виповнилося 17 років із моменту першої транзакції в мережі біткоїна — події, яка згодом стала точкою відліку для всієї криптоіндустрії. У січні 2009 року Сатоші Накамото вперше передав біткоїни іншій людині, заклавши практичну основу роботи децентралізованої грошової системи.

Першу транзакцію було здійснено 12 січня 2009 року. Сатоші Накамото надіслав 10 BTC американському розробнику та криптографу Гелу Фінні — одному з перших учасників запуску протоколу біткоїна. На той момент біткоїн не мав ринкової ціни й існував виключно як технічний експеримент. Операцію було підтверджено в блоці №170, і вона залишилася єдиною відомою транзакцією, безпосередньо відправленою самим Сатоші.

Технічні параметри перших блоків суттєво відрізнялися від сучасних. У блоці, що містив цю транзакцію, було передано загалом 50 BTC, а винагорода майнера також становила 50 BTC без будь-яких комісій. Фінні згодом згадував, що майнив біткоїн на звичайному процесорі й періодично вимикав комп’ютер через сильний шум і перегрів.

За день до першої транзакції, 11 січня 2009 року, Гел Фінні опублікував у Twitter (нині X) короткий допис “Running bitcoin”. Повідомлення зафіксувало початок практичного використання мережі та з часом стало одним із найвідоміших символів ранньої історії біткоїна. Запуск основної мережі відбувся ще раніше — 3 січня 2009 року. Того дня Сатоші Накамото видобув генезис-блок із винагородою 50 BTC. У його хеші містився заголовок статті британського видання The Times — “Chancellor on brink of second bailout for banks”, який багато хто сприйняв як пряму критику традиційної фінансової системи.

Особистість Гела Фінні тривалий час залишалася предметом спекуляцій у криптоспільноті. Існувала версія, що саме він міг бути Сатоші Накамото, однак криптограф Джеймсон Лопп публічно заперечив цю гіпотезу, заявивши, що Фінні не має стосунку до особи творця біткоїна. У 2024 році внесок Фінні в розвиток біткоїна отримав офіційне визнання. 19 квітня Фонд захисту прав людини заснував премію Finney Freedom Prize для відзначення людей, які зробили найбільший внесок у розвиток біткоїна та ідей фінансової свободи. Першим лауреатом цієї нагороди став Гел Фінні.

За роки існування біткоїн еволюціонував від експериментального коду до глобального фінансового активу. У жовтні 2025 року ціна BTC перевищила $125 000, встановивши новий історичний максимум. Приблизно через 15 років після допису Фінні індустрія досягла ще одного етапу легітимації — Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила спотові біткоїн-ETF.

Джерело: X