Новини Крипто 13.01.2026 comment views icon

На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
Depositphotos

12 січня 2026 року виповнилося 17 років із моменту першої транзакції в мережі біткоїна — події, яка згодом стала точкою відліку для всієї криптоіндустрії. У січні 2009 року Сатоші Накамото вперше передав біткоїни іншій людині, заклавши практичну основу роботи децентралізованої грошової системи.

Першу транзакцію було здійснено 12 січня 2009 року. Сатоші Накамото надіслав 10 BTC американському розробнику та криптографу Гелу Фінні — одному з перших учасників запуску протоколу біткоїна. На той момент біткоїн не мав ринкової ціни й існував виключно як технічний експеримент. Операцію було підтверджено в блоці №170, і вона залишилася єдиною відомою транзакцією, безпосередньо відправленою самим Сатоші.

На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
Генерація першого блоку біткоїна / Screenshot: Blockchain.com

Технічні параметри перших блоків суттєво відрізнялися від сучасних. У блоці, що містив цю транзакцію, було передано загалом 50 BTC, а винагорода майнера також становила 50 BTC без будь-яких комісій. Фінні згодом згадував, що майнив біткоїн на звичайному процесорі й періодично вимикав комп’ютер через сильний шум і перегрів.

На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
Перша транзакція біткоїна / Screenshot: Blockchain.com

За день до першої транзакції, 11 січня 2009 року, Гел Фінні опублікував у Twitter (нині X) короткий допис “Running bitcoin”. Повідомлення зафіксувало початок практичного використання мережі та з часом стало одним із найвідоміших символів ранньої історії біткоїна. Запуск основної мережі відбувся ще раніше — 3 січня 2009 року. Того дня Сатоші Накамото видобув генезис-блок із винагородою 50 BTC. У його хеші містився заголовок статті британського видання The Times — “Chancellor on brink of second bailout for banks”, який багато хто сприйняв як пряму критику традиційної фінансової системи.

На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
Дані: Х

Особистість Гела Фінні тривалий час залишалася предметом спекуляцій у криптоспільноті. Існувала версія, що саме він міг бути Сатоші Накамото, однак криптограф Джеймсон Лопп публічно заперечив цю гіпотезу, заявивши, що Фінні не має стосунку до особи творця біткоїна. У 2024 році внесок Фінні в розвиток біткоїна отримав офіційне визнання. 19 квітня Фонд захисту прав людини заснував премію Finney Freedom Prize для відзначення людей, які зробили найбільший внесок у розвиток біткоїна та ідей фінансової свободи. Першим лауреатом цієї нагороди став Гел Фінні.

За роки існування біткоїн еволюціонував від експериментального коду до глобального фінансового активу. У жовтні 2025 року ціна BTC перевищила $125 000, встановивши новий історичний максимум. Приблизно через 15 років після допису Фінні індустрія досягла ще одного етапу легітимації — Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила спотові біткоїн-ETF.

Джерело: X

Популярні новини

arrow left
arrow right
Триває нова фішингова атака на гаманець MetaMask
Тести Anthropic довели реальність AI-загрози для блокчейнів: штучний інтелект зламав половину смарт-контрактів і викрав понад $4,5 млн
Криптотрейдер втратив $50 млн у USDT через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
Криптоскандал у США: токен Трампа WLFI пов'язують з північнокорейськими хакерами, російськими санкційними схемами та іранською біржею
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Збій Cloudflare зупинив роботу криптосервісів: постраждали блокчейни Toncoin, Coinbase та Kraken
З гаманців, повязаниих з Silk Road Росса Ульбріхта, якого помилував Трамп, переведено понад $3 млн у біткоїнах після 12-річної паузи
Гаманець Ledger знову зламали зі стороннього ресурсу — як і минулої зими
Токен криптовалютної біржі з українським корінням WhiteBIT включили до індексу S&P Dow Jones
У Нью-Йорку встановили статую Сатоші Накамото у річницю його зникнення та заснування біткоїну
У США випустили бойлер, який майнить біткоїн: ціна – $2 000
Coinbase оприлюднила список найбільш перспективних крипто-напрямків у 2026 році
Шахрайство на $300 млн: затримано іспанського крипто-гуру Альваро Ромільйо, вилучено понад $33 млн та 27 люкс-автомобілів
У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни Євросоюзу, вилучено майже $1,6 млн
YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
Деяким українським користувачам Binance припинили пряме виведення коштів на банківські карти — криптобіржа пояснює, чому
У користувачів Trust Wallet викрали близько $7 млн через помилку у розширенні браузера
Колапс біткоїна на рівному місці: падіння нижче $90 тис. та наближення до “хреста смерті”
Чиказька біржа зупинила торгівлю деривативами через проблеми з охолодженням та спричинила збій на світових ринках
Міністерство Фінансів та ДПС України роз’яснили сплату податків на криптовалюти за допомогою умовного трейдера Юрія
Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати