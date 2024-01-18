Готуйтеся до нових звільнень. CEO Google Сундар Пічаї анонсував подальші скорочення протягом року

Ще не стихли розмови після нещодавніх раундів скорочень в апаратних та рекламному підрозділах, а компанія вже анонсувала нові звільнення.

Як повідомляє Engadget, генеральний директор Google Сундар Пічаї у внутрішньому листі, надісланому в середу, попередив працівників про звільнення, які відбудуться до кінця 2024 року.

«У нас амбітні цілі, і ми інвестуватимемо в наші великі пріоритети цього року», — написав Пічаї. «Реальність така, що, щоб створити потенціал для цих інвестицій, ми повинні прийняти важкі рішення».

До цього моменту «важкі рішення» включали звільнення та реорганізацію підрозділу апаратного забезпечення Google, відділу продажів реклами (між іншим, на користь штучного інтелекту), пошуку, покупок, карт, політики, основних інженерів і команд YouTube.

За словами Пічаї, останні звільнення провели для «‎спрощення виконання та підвищення швидкості роботи в деяких областях». Водночас він заспокоїв співробітників, зазначивши, що нинішні скорочення не будуть настільки масштабними як торік, коли Google звільнила близько 12 тисяч людей, і поширюватимуться не на усі команди.