«Максим Оса та золото Песиголовця» — повноцінний трейлер першого українського кінокоміксу про пригоди козака Корсунського полку у 30-40 роки XVII століття

З’явився трейлер нашумілого «довгобуду» українського кінематографа «Максим Оса та золото Песиголовця» — першого в історії українського кінематографа адаптації коміксу, який поєднує жанри детективу та фентезі. В основі фільму авторства Мирослава Латика й Андрія Бабіка лежить однойменний комікс Ігоря Баранька, що вперше вийшов двома томами у 2008-2009 роках.

Трейлер

Дія козацького пригодницького трилеру відбувається у 30-40 роки XVII століття, за 10 років до повстання Хмельницького. За сюжетом, польський король сплачує данину козакам, щоб запобігти повстанню, але дорогою до шинку Нахмана золото зникає, а із загону з п’яти січовиків до корчми пощастило дістатися лише одному. З’ясувати таємничі обставини смерті козаків і віднайти втрачені скарби береться Максим Оса — хорунжому Корсунського полку доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч-на-віч зустрітися з містичним Песиголовцем.

Кадри з фільму

Головного героя — харизматичного, грубого та гострого на слівце козака — у кіноадаптації зіграв актор Київського академічного драматичного театру на Подолі Василь Кухарський. Режисер Мирослав Латик розповів, що у своїй роботі зробив спробу переосмислити «книжковий» образ українського козака та позбавитися клейма «шароварщини».

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«На комікс я спирався як на загальний настрій, тому що навіть на рівні костюмів ми змінювали стилістику. Я хотів більше брутальності, менше «шароварної» козаччини, спаплюженої радянською владою, яка мені, як явище, не подобається. Я хотів це «перекроїти». Події відбуваються за 10 років до повстання Хмельницького, відповідно, там така козаччина, яка нам, сучасним українцям, більш відома та зрозуміла. Під час кадрування опиралися не на комікс Баранька, а на принцип коміксових ракурсів кадрів як таких, у загальному розумінні екранізації коміксів» Мирослав Латик, український кінорежисер

У фільмі також знялися Ольга Макеєва, Володимир Ющенко та Володимир Гурін.

Над фільмом працювали цілих 10 років — про намір адаптувати графічний роман Ігоря Баранька для великого екрана стало відомо ще у 2012 році. Відтоді фільм пройшов справжнє виробниче пекло — кілька разів змінювався режисер, актори та знімальна команда, а сценарій переписувався просто під час зйомок. Зйомки фільму тривали 1,5 року — з перервою на карантин, спричинений пандемією COVID-19. Натурні кадри з Київщини доповнені інтер’єрними зйомками на Рівненщині та Житомирщині. І ось зараз кінострічка вийшла на фінішну пряму — в український кінопрокат «Максим Оса та золото Песиголовця» вийде 13 жовтня, до Дня українського козацтва.

Фільм створено Кіностудією дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а за прокат в Україні відповідають Кіноманія та FILM.UA Distribution.