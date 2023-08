Маріо вперше за майже 30 років змінить голос — Чарльз Мартіне більше не озвучуватиме персонажа

Чарльз Мартіне, який дарував свій голос Маріо понад 25 років, більше не озвучуватиме культового персонажа. Мартіне озвучує персонажа з 90-х років, з’являючись в основних іграх про Маріо, таких як Super Mario 64, Super Mario Odyssey та Super Mario Galaxy, а також у незліченних спін-оффах.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023