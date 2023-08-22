Маріо вперше за майже 30 років змінить голос — Чарльз Мартіне більше не озвучуватиме персонажа

Чарльз Мартіне, який дарував свій голос Маріо понад 25 років, більше не озвучуватиме культового персонажа. Мартіне озвучує персонажа з 90-х років, з’являючись в основних іграх про Маріо, таких як Super Mario 64, Super Mario Odyssey та Super Mario Galaxy, а також у незліченних спін-оффах.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

«Зараз Чарльз переходить на нову роль Амбассадора Маріо. Із цим новим переходом він відійде від запису голосів персонажів для наших ігор», – йдеться у заяві Nintendo. «Для нас було честю працювати з Чарльзом, допомагаючи вдихнути життя в Маріо протягом стількох років, і ми хочемо подякувати йому і віддати йому належне».

Перші припущення, що Чарльз Мартіне припинив озвучення Маріо, з’явилися після демонстрації рекламних матеріалів гри Super Mario Bros. Wonder. Тоді голос Маріо звучав трохи інакше. В електронному листі Nintendo підтвердила, що Мартіне не озвучує Маріо у цій грі. Нагадаємо, її реліз заплановано на 20 жовтня. Також Мартіне не брав участі в озвучуванні Маріо у фільмі Super Mario Bros. Movie, що вийшов раніше цього року.

Джерело: The Verge