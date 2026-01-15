Маркетинг Wi-Fi 7: з 25 досліджених роутерів лише 3 виявилися справжніми

Depositphotos

Нові роутери виходять із наліпкою Wi-Fi 7 та обіцяють одночасне використання кількох радіомодулів. Однак на практиці вони не реалізують повноцінно Multi-Link Operation (MLO) — одну з найочікуваніших функцій нового покоління Wi-Fi. Багато з них узагалі не мають сертифікації Wi-Fi 7.

Два роки тому Wi-Fi Alliance представив стандарт Wi-Fi Certified 7 із “передовими можливостями”, однією з яких стала Multi-Link Operation (MLO) — функція, що дозволяє пристроям передавати дані одночасно через кілька з’єднань для підвищення швидкості. Поєднання трьох частотних діапазонів — 6 ГГц, 5 ГГц і 2,4 ГГц — теоретично може збільшити пропускну здатність до десятків гігабіт на секунду. Виробники роутерів швидко підхопили цей тренд і почали активно просувати нову функцію в маркетингових матеріалах.

“Зробіть свій дім готовим до майбутнього з Wi-Fi 7, насолоджуйтесь вищими швидкостями з Multi-Link Operation”, — йдеться в описі одного з роутерів на Amazon.

Втім, з’ясувалося, що знайти хоча б один роутер, який реально забезпечує MLO так, як це очікується, надзвичайно складно. Незалежний сайт із тестування та оглядів продуктів RTING оцінив 25 роутерів, які рекламуються як Wi-Fi 7, і виявив, що лише три з них насправді мають сертифікацію “Wi-Fi CERTIFIED 7”. Попри те що MLO є обов’язковою вимогою, жоден із роутерів — навіть найдорожчі моделі вартістю майже тисячу доларів — не реалізував MLO повністю. Це означає, що пристрої не здатні об’єднувати кілька Wi-Fi-діапазонів “в один потужний потік”.

“Наше тестування показує, що Multi-Link Operation залишається значно більш декларативною, ніж реальною. Навіть серед продуктів Wi-Fi CERTIFIED 7 реалізації MLO часто поверхневі або непослідовні”, — йдеться у звіті RTINGS.

Для аналізу сайт використовував інспекцію пакетів у реальному часі та їхню перевірку. Що ж насправді отримують покупці? Більшість роутерів реалізують лише мінімальний альтернативний резервний режим MLO, який дозволяє використовувати лише один радіомодуль — фактично так само, як у всіх попередніх поколіннях Wi-Fi-роутерів, що зводить користь нанівець.

“Увімкнення або вимкнення MLO на кількох роутерах не дало жодних вимірюваних змін у пропускній здатності, затримці чи стабільності з’єднання порівняно з використанням лише 6 ГГц”, — зазначають RTINGS.

Згідно з документацією CISCO Meraki, MLO має кілька режимів роботи для різних апаратних конфігурацій. Основна відмінність полягає між двома з них:

Multi-Link Multi Radio (MLMR): “очікуваний” сценарій, за якого клієнтський пристрій має кілька радіомодулів і одночасно працює на кількох з’єднаннях (тобто частотних діапазонах, каналах) для зв’язку з точкою доступу. Жоден із роутерів, протестованих RTINGS, не підтримував цей режим.

Enhanced Multi-Link Single Radio (EMLSR): клієнт має лише один активний радіомодуль і використовує одне з’єднання, але може також прослуховувати інші з’єднання в режимі зниженої функціональності для динамічного перемикання. Це найпоширеніша реалізація.

На практиці навіть реалізації EMLSR часто зводилися до простого перемикання між діапазонами на одному радіомодулі, що давало мінімальну або нульову користь.

“Лише вісім роутерів у нашому наборі тестів заявляють про повноцінну можливість узгодження між роутером і клієнтом, що дозволяє обом сторонам з’єднання домовлятися, як різні категорії трафіку мають розподілятися між доступними з’єднаннями”, — підсумовується у звіті.

Попри заяви про підтримку двох або трьох одночасних з’єднань, деякі роутери взагалі не надавали клієнтам можливості багатоканальної роботи. Обираючи роутер Wi-Fi 7, варто бути обережним із брендингом — сертифіковані пристрої мають маркування “WiFi CERTIFIED 7”. Водночас RTINGS не рекомендує купувати таке обладнання користувачам, які очікують реальних переваг від MLO. Роутер Wi-Fi 7 усе ж може бути швидшим за попередні покоління завдяки використанню діапазону 6 ГГц, представленого з Wi-Fi 6E, опційним ширшим каналам 320 МГц і опційному кодуванню 4K QAM, яке дозволяє передавати на 20% більше даних за одну передачу. Вибір роутера з кількома радіомодулями також має наслідки для безпеки: додаткова складність може підвищувати ризик неправильних конфігурацій.

Джерело: CyberNews.com