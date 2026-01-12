Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c

Роутер TP-Link BE670

TP-Link представив роутер Archer BE670 з Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c та підтримкою mesh-мереж.

Пристрій має п’ять портів Ethernet, деякі з пропускною здатністю до 10 Гбіт/с. Він працює у діапазоні від 6 ГГц, а швидкість передачі даних може сягати до 5765 Мбіт/с. Та сама швидкість підтримується й у діапазоні 5 ГГц. За з’єднання в діапазоні 2,4 ГГц максимальна швидкість сягає 688 Мбіт/с. Базова комплектація передбачає шість зовнішніх антен та п’ять портів Ethernet. Порти із пропускною здатністю 10 Гбіт/с та 2,5 Гбіт/с можуть використовуватись як WAN або LAN.

Під’єднані пристрої мають різні діапазони для досягнення максимальної продуктивності. Підтримуються MU-MIMO та OFDMA для багатопотокової та одночасної передачі даних кільком користувачам. Виробник зазначає, що роутер ідеально підходить для великих будинків з трьома спальнями. За необхідності більшої площі покриття та підвищення швидкості зв’язку пристрій створює mesh-мережу через EasyMesh.

Ймовірно, найбільш практично використовувати найшвидший порт Ethernet для підключення мережевого сховища даних (NAS) замість модему. Три додаткові порти Ethernet пропонують звичайну гігабітну швидкість, однак BE670 не має USB. Отже швидкісний порт Ethernet легко стане альтернативою NAS за використання зовнішнього жорсткого диску для збереження мережевих даних. TP-Link BE670 вже доступний на Amazon за ціною $299.

Раніше TP-Link підготувала до випуску свій перший маршрутизатор для подорожей, який підтримує новітній стандарт Wi-Fi 7. Модель BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router (TL-WR3602BE) забезпечує швидкість передачі даних до 3,6 Гбіт/с завдяки поєднанню частотних діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц. Нагадуємо, минулого року хакери заразили тисячі роутерів TP-Link ботнетом Ballista — через вразливість в одній конкретній моделі

Джерело: Notebookcheck; TP-Link