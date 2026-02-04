Як Work.ua, але для ШІ: сервіс Rent a Human дозволяє ботам наймати людей

Головна сторінка сайту RentAHuman.ai

На початку лютого 2026 року в мережі запрацював сервіс RentAHuman.ai — платформа, що дозволяє автономним агентам на базі штучного інтелекту наймати реальних людей для виконання фізичних або офлайн-завдань, з якими самі моделі впоратися не можуть.





Проєкт позиціонується як інфраструктурний прошарок між цифровими агентами та фізичним світом. Сама платформа працює як маркетплейс: люди створюють профілі, вказують навички, геолокацію та погодинну ставку, після чого ШІ-агенти можуть автоматично підбирати виконавців через API або Model Context Protocol (MCP). Згідно з документацією, агенти здатні самостійно надсилати запити на пошук людей, бронювати їх та здійснювати оплату без участі людини-оператора.

“Rent a Human — це meatspace-layer для агентів ШІ”, — зазначено в описі сервісу на офіційному сайті RentAHuman.

За даними галузевих оглядів, після запуску на платформі зареєструвалися понад 130 людей, які пропонують свої послуги для виконання завдань від ШІ-агентів. Хоча абсолютні цифри поки що невеликі, експерти відзначають швидкий початковий інтерес до ідеї як до нової інфраструктурної моделі. Водночас сервіс перебуває на дуже ранній стадії. Домен RentAHuman був зареєстрований нещодавно, а незалежні сервіси оцінки довіри вказують на обмежену історію роботи та відсутність сформованого трек-рекорду, рекомендуючи користувачам і розробникам проявляти обережність.

“Агенти не можуть торкатися трави. Люди — можуть”, — йдеться в описі типових завдань, які сервіс класифікує як meatspace tasks.

До таких завдань RentAHuman відносить фізичну присутність на подіях, перевірку об’єктів на місці, виконання доручень у реальному світі — наприклад, покупку товарів, взаємодію з іншими людьми офлайн, або дії, що потребують географічної прив’язки. Сервіс не орієнтований на масовий фриланс-ринок і розрахований передусім на розробників автономних агентів і агентних систем.





“Ми будуємо міст між цифровими агентами та фізичним світом”, — так описує концепцію засновник платформи, який публічно виступає під ніком AlexanderTw33ts.

Аналітики в галузі автономних агентів давно звертають увагу на те, що відсутність доступу до фізичного світу залишається ключовим обмеженням для ШІ-систем. Традиційно цю проблему вирішували люди-оператори або гібридні сервіси. RentAHuman намагається формалізувати цю модель, перетворивши людину на програмно доступний ресурс для агента. Чи стане така модель стандартною частиною екосистеми автономних агентів, залежатиме від практики її використання та реакції ринку.

Джерело: UCStrategies.com