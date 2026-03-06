Понад 60% моделей ШІ назвали біткоїн основним інвестиційним інструментом: жодна не назвала фіат

Depositphotos

Аналітики Bitcoin Policy Institute змоделювали 9072 економічні ситуації та перевірили, як 36 систем ШІ розпоряджатимуться грошима. У підсумку більшість алгоритмів віддали перевагу криптоактивам, а 22 моделі назвали біткоїн основним фінансовим інструментом. Фіат на перше місце не поставив ніхто.





У тестуванні брали участь рішення від OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, xAI та MiniMax. Їх розглядали як автономних економічних агентів і пропонували обирати між різними формами грошей у тисячах сценаріїв — від збереження капіталу до розрахунків. Загалом 91% відповідей схилялися до цифрових інструментів, тоді як традиційні валюти отримали лише 9,2% і жодного разу не стали пріоритетом. У 48,3% випадків саме біткоїн виявився найкращим варіантом серед усіх доступних альтернатив. Найпомітніший результат зафіксовано у сценаріях збереження вартості: 79,1% рішень у цій категорії припали на BTC.

Моделі пояснювали свій вибір обмеженою емісією, відсутністю контролю з боку окремих інституцій та можливістю самостійного зберігання активів. Водночас у платіжних кейсах лідерство захопили стейблкоїни з часткою 53,2%. Біткоїн у цьому сегменті набрав 36%, а фіат — 5,1%. Таким чином, у відповідях алгоритмів сформувалося чітке розмежування: BTC — інструмент накопичення, стейблкоїни — засіб розрахунків.

Дослідники також звернули увагу на кореляцію між рівнем складності моделей і їхніми уподобаннями. Більш просунуті системи частіше обирали біткоїн. У лінійці Anthropic частка таких відповідей зросла з 41% до понад 90%. Якщо порівнювати розробників, то рішення Anthropic підтримали BTC у 68% випадків, OpenAI — у 26%, а показники інших компаній розташувалися між цими значеннями. Окремо зафіксовано 86 епізодів, коли алгоритми пропонували використовувати як гроші енергію або обчислювальні ресурси — кіловат-години чи GPU-години.

Тим часом, позаавчора біткоїн у моменті піднявся вище $74 тис., додавши понад 6% за добу та оновивши місячний максимум, попри загострення протистояння між США, Ізраїлем та Іраном. Зростання відбулося після тривалого періоду слабкості: актив 6 тижнів поспіль закривався в мінусі та перебував під тиском майже 5 місяців. Це, за оцінкою дослідницько-брокерської компанії K33, призвело до одного з найглибших станів перепроданості за всю історію спостережень. Аналітики кажуть про вкрай ведмежі настрої на ринку деривативів, однак наголосили, що не бачать переконливих підстав для продажу на поточних рівнях. На тлі турбулентності традиційних ринків біткоїн продемонстрував відносну стійкість, що, на думку частини експертів, могло знову активізувати інтерес інвесторів.

Віцепрезидент із біткоїн-стратегії компанії Strive заявив, що протистояння між розвитком ШІ та фіатною моделлю стане ключовим фактором наступного десятиліття. Базовий прогноз Strive передбачає зростання біткоїна до $11 млн у першому кварталі 2036 року, що відповідає орієнтовній капіталізації близько $230 трлн.

Не всі згодні з таким прогнозом: засновник Wikipedia Джиммі Уейлс називає ціну $10 тис. — сам до такого рівня у сьогоднішніх цінах може впасти біткоїн до 2050 року. На його думку, BTC провалився як валюта і засіб збереження вартості: криптовалюти не замінять TradFi і залишаться нішевим інструментом, хоча сам біткоїн навряд чи зникне завдяки стійкості мережі.





Джерело: MoneyForAI