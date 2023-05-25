Маск не впорався із «‎запуском» в Twitter Spaces виступу Десантіса щодо участі у виборах президента США — каже, що «сервери не витримали»

Катастрофічний ефір Рона Десантіса в Twitter супроводжувався технічними проблемами та надто гучним звуком, але врешті-решт губернатору Флориди вдалось оголосити про старт своєї президентської кампанії тій невеликій кількості слухачів, які виявились найтерплячішими.

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Аудіокімната в Twitter, організована Ілоном Маском та модерована екскерівником PayPal Девідом Саксом, з самого початку була проблемною. Десантіс не зміг її вчасно використати, а коли Сакс включив звук – він був занадто голосним. Акаунти спікера та модератора то виходили, то з’являлися у чаті знову, що супроводжувалось постійним вмиканням/вимиканням аудіо.

Маск пов’язує проблеми із перезавантаженням серверів – хоча в аудіокімнату прийшли всього 600 000 користувачів (для порівняння у 2020 році на віртуальний концерт Тревіса Скотта у Fortnite прийшло понад 12 мільйонів).

Девід Сакс згодом перезапустив аудіокімнату зі свого профілю, сказавши:

«Ефір з понад пів мільйоном слухачів та акаунт Маска зі 100 мільйонами підписників – це великі масштаби, думаю через це він й вийшов з ладу. З моєю мізерною кількістю фоловерів, це працює набагато краще».

Виголосити промову Десантісу вдалось лише через 25 хвилини після запуску початкової аудіокімнати – однак на той момент в чаті залишились близько 275 тисяч найтерплячіших слухачів. Згодом він назвав Маска «хорошим бізнесменом», а Twitter Spaces «чудовою платформою».

Для Маска такий захід у Twitter був можливістю представити соцмережу, як майданчик для важливих публічних подій, а для Десантіса – увійти в політичну історію, продемонструвавши свою технічну підкованість і заткнути за пояс свого суперника Дональда Трампа, колись беззаперечного чемпіона світу з твітів. (Нещодавнє опитування Morning Consult показало, що Трамп обігнав Деcантіса серед виборців Республіканської партії на первинних виборах на 38%).

З огляду на взаємну симпатію Маска і республіканців, спільний ефір міг додати губернатору Флориди трохи більше прихильників в партії. Минулого року мільярдер казав, що підтримає Десантіса, якщо той балотуватиметься на пост президента.

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Технічні проблеми в Twitter Spaces – це черговий фейл Twitter, яка за останні місяці зазнала великих змін. Ілон Маск придбав компанію за $44 млрд і взявся «‎перекроювати» її – були звільнені 75% працівників, оновлено політику користування, відновлені заблоковані раніше профілі, та навіть сама назва компанії Twitter перетворилася на X Corp.

Однак позитивних результатів зміни поки не принесли – соцмережа втратила велику кількість рекламодавців, погрузла в боргах та регулярно стикається зі збоями в роботі. За даними NetBlocks, лише в лютому Twitter зазнав щонайменше чотирьох масових збоїв у порівнянні з дев’ятьма за весь 2022 рік.

Джерело: The Verge