Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найкращих рекламодавців пішли з платформи, але Маск не сумує і анонсує нові спонсорські контракти

Старший менеджер Twitter повідомив у презентації співробітникам, що понад 500 найбільших рекламодавців Twitter призупинили витрати в рамках платформи з того часу, як у жовтні Ілон Маск став керувати компанією.

Сіддхарт Рао, технічний менеджер, який курує інженерів, що працюють над рекламним бізнесом Twitter, також повідомив співробітників, що щоденний дохід компанії знизився на 40% порівняно з показником аналогічного періоду минулого року. Це підкреслює кризу, з якою зіткнувся основний рекламний бізнес компанії.

Зазначимо, Ілон Маск планує диверсифікувати доходи Twitter у довгостроковій перспективі, щоб реклама не була єдиним великим джерелом надходжень. Але ситуація зі зниженням рекламних доходів ускладнить для компанії вихід на беззбитковість грошового потоку в 2023 році, яку Маск пророкував 3 тижні тому.

Це залежатиме від спроможності компанії отримати дохід у розмірі $3 млрд цього року, який, за словами Маска, компанія планувала, коли він вступив у володіння, а також від можливості виплачувати $1,5 млрд на рік у вигляді відсотків, пов’язаних із боргом, який він залучив для придбання Twitter за $44 млрд. Дохід Twitter у 2021 році становив $5 млрд. Це останні відомості за повний рік, отримані з опублікованої фінансової звітності компанії.

