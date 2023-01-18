Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найкращих рекламодавців пішли з платформи, але Маск не сумує і анонсує нові спонсорські контракти

Старший менеджер Twitter повідомив у презентації співробітникам, що понад 500 найбільших рекламодавців Twitter призупинили витрати в рамках платформи з того часу, як у жовтні Ілон Маск став керувати компанією.

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Сіддхарт Рао, технічний менеджер, який курує інженерів, що працюють над рекламним бізнесом Twitter, також повідомив співробітників, що щоденний дохід компанії знизився на 40% порівняно з показником аналогічного періоду минулого року. Це підкреслює кризу, з якою зіткнувся основний рекламний бізнес компанії.

Зазначимо, Ілон Маск планує диверсифікувати доходи Twitter у довгостроковій перспективі, щоб реклама не була єдиним великим джерелом надходжень. Але ситуація зі зниженням рекламних доходів ускладнить для компанії вихід на беззбитковість грошового потоку в 2023 році, яку Маск пророкував 3 тижні тому.

Це залежатиме від спроможності компанії отримати дохід у розмірі $3 млрд цього року, який, за словами Маска, компанія планувала, коли він вступив у володіння, а також від можливості виплачувати $1,5 млрд на рік у вигляді відсотків, пов’язаних із боргом, який він залучив для придбання Twitter за $44 млрд. Дохід Twitter у 2021 році становив $5 млрд. Це останні відомості за повний рік, отримані з опублікованої фінансової звітності компанії.

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The party is on!! 🚀 💫 ♥️https://t.co/zoa3qmcXqC — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023

Водночас Ілон Маск опублікував у своєму профілі матеріал ресурсу axios, який повинен вселяти впевненість у завтрашньому дні Twitter. Зазначається, що компанія планує у першій половині поточного року укласти угоди про спонсорство контенту з більш ніж трьома десятками агентств новин, медіакомпаній і спортивних ліг.

Twitter має програму під назвою Twitter Amplify. Вона дозволяє мовним компаніям публікувати відео в Twitter у режимі реального часу, які супроводжуються рекламою на початку або наприкінці ролика. Мовники отримують прибуток від рекламодавців і діляться частиною цього доходу з Twitter.

Повідомляється, що цього року майже всі великі спортивні ліги, зокрема НФЛ, НБА, НХЛ, MLB, NASCAR, PGA Tour та інші, планують розміщувати у Twitter контентні пропозиції, пов’язані з іграми регулярного сезону та спортивними подіями. Спортивні видавці, такі як CBS Sports, Turner Sports, ESPN, FOX, Univision та Telemundo, також мають взяти участь в угодах, пов’язаних із ключовими спортивними подіями. Новинні агентства, такі як Wall Street Journal, NBCU, Reuters, Axios, Bloomberg, Forbes, Conde Nast та USA Today, також планують брати участь у різних угодах з контентом у Twitter, присвячених важливим подіям, наприклад, Всесвітньому економічному форумі в Давосі, CES та Pride Week. Нарешті, розважальні та телевізійні компанії, такі як NBCU, Paramount та Disney, планують запускати контент, пов’язаний із різними нагородними шоу, концертами та телевізійними хітами у прайм-тайм.

Очікується, що такі угоди дозволять певною мірою компенсувати втрату прямих рекламних надходжень.

Джерело: theinformation, axios