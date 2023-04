Компанії Twitter більше не існує – відтепер соцмережа належить новому підприємству Ілона Маска під назвою X Corp.

Під час розгляду судової справи Лори Лумер, яка подала позов проти Twitter за блокування її акаунту та звинуватила соцмережу «у порушенні федеральних законів про рекет», виявилось, що компанії під назвою «Twitter» більше не існує. Маск таємно об’єднав її з підприємством X Corp, тож саме воно вказується як відповідач у справі.

Жодних публічних оголошень про злиття не було (крім скромного твіту Маска з літерою X), але, схоже, мільярдер розмірковував над цим з часу придбання Twitter. У квітні 2022 року він зареєстрував X Holdings I, II та III у Делавері – три окремі компанії, які мали полегшити процес придбання соцмережі.

Відповідно до угоди, Twitter об’єднується з X Holdings II, але зберігає свою назву та загальну корпоративну структуру, продовжуючи працювати згідно із законодавством штату Делавер. X Holdings I, контрольована Ілоном Маском буде материнською компанією об’єднаного підприємства, тоді як X Holdings III візьме на себе позику в розмірі $13 мільярдів, яку група великих банків надала Маску для покриття покупки Twitter за $44 мільярди. (Згідно з вимогами Twitter у судовому процесі проти Маска, X Holdings I буде призначено «виключно з метою участі та організації фінансування транзакцій».)

Як зазначено в угоді, X Holdings II припинить своє існування як активна організація після злиття з Twitter. Отже, офіційна структура після поглинання Маском була такою: X Holdings I контролює Twitter, а X Holdings III обробляє готівку. Однак документація, розміщена на бізнес-порталі державного секретаря штату Невада, показує, що ця домовленість більше не діє. 9 березня Ілон Маск зареєстрував у штаті два нових підприємства: X Holdings Corp. та X Corp., а 15 березня подав заявку на злиття Twitter Inc. з X Corp.

Wait, Twitter soon to be X?

Merger filed with Twitter and X Corp and X being the survivor? pic.twitter.com/oNDkZufsHQ

— SpacTrader110 (@SpacTrader110) April 4, 2023