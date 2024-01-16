Маск поскаржився на замалу частку в Tesla — раніше він витратив частину акцій на купівлю Twitter

Мільярдер каже, що йому було б некомфортно розвивати автовиробника як лідера в галузі ШІ та робототехніки, не маючи принаймні 25% голосів у компанії (майже вдвічі більше його нинішньої частки).

Ілон Маск поскаржився на невелику частку в Tesla — і ця заява звучить особливо дивно, з огляду на те, що він сам раніше продав акції компанії на десятки мільярдів аби придбати Twitter за дуже завищеною ціною.

Водночас, як пише Electrek, ймовірно, що Tesla таки збирає для гендиректора новий компенсаційний пакет (попередній приніс Маску мільярди доларів і звання найбагатшої людини світу). За іронією долі автовиробник у цей час скоротив план опціонів на акції для своїх співробітників.

На цей час Ілон Маск володає 411 мільйонами акцій Tesla — близько 13% акцій в обігу, але мільярдер, схоже, вважає, що цього недостатньо аби продовжувати роботу в компанії у статусі генерального директора. За його словами, більша частка в Tesla, надасть йому більше «впливу» на зусилля компанії в області ШІ та робототехніки:

«‎Мені незручно розвивати Tesla як лідера у сфері штучного інтелекту та робототехніки, не маючи ~25% голосів. Того, що є, досить, аби бути впливовим, але не настільки, щоб мене не можна було скинути. В цьому випадку, я волів би створювати продукти за межами Tesla».

Історія з придбанням Twitter тягнулася з моменту, коли Маск запустив опитування в соцмережі й анонсував продаж 10% частки в Tesla, аби прибрати до рук компанію. Згодом, попри підписання угоди, він намагався відмовитись від придбання, але зіткнувся із судовими позовами, тож таки заплатив за Twitter $44 млрд (зокрема й коштами, вирученими за продаж акцій Tesla — на той час це призвело до значного падіння курсу акцій автовиробника).

В останньому оновленні в Twitter Ілон Маск повідомив, що єдиною причиною відсутності нового компенсаційного плану є те, що Tesla чекає на рішення у судовій справі, порушеній акціонерами, які вважали його компенсаційний пакет занадто надмірним.

Раніше Ілон та решта членів правління Tesla вже повернули компанії понад $700 млн через звинувачення у надмірних компенсаціях.