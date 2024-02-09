Маск відмовляється від свого номера телефона і хоче, щоб йому дзвонили через X — всього за $8 на місяць

Мільярдер планує «відмовитися від свого номера телефону» у наступні кілька місяців — натомість він покладатиметься виключно на дзвінки та повідомлення на X.

«Через кілька місяців я припиню використовувати свій номер телефону і використовуватиму лише X для текстових повідомлень і аудіо/відеодзвінків», — написав Маск.

Схоже, Ілон власним прикладом намагається залучити побільше людей до оформлення передплати X Premium за $8 на місяць: оскільки приймати дзвінки можуть усі користувачі, а от здійснювати — лише преміальні.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024

Опцію аудіо- та відеодзвінків активували на платформі у жовтні.

Як зазначає Gizmodo, відмова від номера телефона виглядає сумнівною ще й з точки зору безпеки. Мова йде зокрема про коди підтвердження через SMS, які використовуються для двофакторної автентифікації. X, пропонує цю опцію, як і безліч інших соцмереж — знову ж таки для платних користувачів. Решта — можуть використовувати програми автентифікації або ключі безпеки.