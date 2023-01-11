Регулятор США пропонує оновити навігаційне обладнання в літаках на $26 млн, аби ті могли “уживатися” з 5G

Федеральне авіаційне управління США (FAA) пропонує оновити альтиметри (висотоміри) та встановити спеціальні фільтри в пасажирські та вантажні літаки, аби убезпечити авіатранспорт від впливу 5G.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Нові безпровідні сигнали працюють на частотах, близьких до тих, які використовують радіовисотоміри літаків, а за повідомленнями FAA, це може призвести до їхніх можливих збоїв. Авіаційне управління посилається на близько 100 зареєстрованих “аномалій альтиметрів” (не виключаючи участі у цьому сигналів 5G), які призвели до помилкових попереджень в кабіні пілота та неправильних даних навігаційного обладнання. Якби пілоти покладалися на них під час посадки в умовах низької видимості — могли б виникнути проблеми.

Попередження, як стверджують у FAA, збільшують робоче навантаження на екіпаж, бо ті починають перевіряти справність обладнання, а повторні тривоги — як у байці Езопа про хлопчика та вовка, можуть призвести до “зниження чутливості екіпажу до попереджень цих систем безпеки”.

За словами управління, у міру розширення покриття 5G по всій території США кількість таких перешкод буде збільшуватися, тож регулятор пропонує на законодавчому рівні зобов’язати авіакомпанії оновити своє навігаційне обладнання.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

За оцінками FAA, з 7 993 зареєстрованих у США літаків — 820 потребують встановлення фільтрів на наявне навігаційне обладнання, й ще 180 — нових радіовисотомірів. На це знадобиться близько $26 млн і хто платитиме — поки не уточнюється.

Якщо правило буде прийнято як є, кінцевим терміном для перевірки того, що літаки мають відповідне обладнання, буде 1 лютого 2024 року. До цього часу FAA запропонувало ввести обмеження на польоти авіатранспорту з висотомірами, які не можуть належним чином фільтрувати 5G, починаючи з 1 липня 2023 року.

AT&T і Verizon неодноразово відкладали розгортання C-діапазону та довго спілкувались з регуляторами та авіакомпаніями, щоб знайти рішення, яке б задовольнило усіх. Нині оператори з нетерпінням чекають на рішення FAA, адже сплатили уряду понад $80 млрд за нові радіохвилі.

“Графік оновлень висотомірів FAA є розумним та практичним. 5G в C-діапазоні безпечно співіснуватиме з повітряним рухом, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження спільної роботи з усіма зацікавленими сторонами, щоб укластися в терміни, встановлені FAA”, — сказав Нік Ладлум, старший віцепрезидент CTIA (торгова асоціація, що представляє індустрію бездротового зв’язку в Сполучених Штатах).

Джерело: The Verge, Bloomberg