tradfi
Новини Пристрої 03.02.2026 comment views icon

Материнські плати ASRock "вбили" п'ять Ryzen 9000 за одну добу

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Материнські плати ASRock "вбили" пʼять Ryzen 9000 за одну добу
Материнські плати AM5 / ASRock

Історія з виходом з ладу процесорів AMD Ryzen 9000 під час роботи на материнських платах ASRock набирає обертів, і нові повідомлення з’являються дедалі частіше. Користувачі Reddit масово скаржаться на CPU, які раптово перестають працювати саме на платах цього виробника. Під удар потрапили як базові моделі без 3D V-Cache, так і флагманські X3D-рішення. Це попри спроби усунути проблему через оновлення BIOS.


За останні дні зафіксовано щонайменше п’ять нових випадків відмов процесорів серії Ryzen 9000. Серед постраждалих — Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D та Ryzen 9 9950X3D. У всіх випадках користувачі використовували материнські плати ASRock різних серій — від B850 до X870E.

Найсвіжіший інцидент описав користувач u/RobotRollCall24. Його процесор Ryzen 5 9600X перестав працювати на платі ASRock B850 Pro-A. Навіть після оновлення BIOS до версії 4.03 система так і не змогла запуститися.

Ще два випадки стосуються Ryzen 7 9700X. Користувач u/jesseleh повідомив, що його система на базі материнської плати ASRock B850M-X не запускається попри три дні спроб діагностики — індикатори CPU та DRAM постійно світяться. Інший користувач, u/swissWerwolf, втратив Ryzen 9700X на платі ASRock X870 PRO RS. Його ПК стабільно працював із серпня 2025 року, але згодом система раптово показала помилку процесора.


Четвертий випадок пов’язаний з Ryzen 7 9800X3D на платі ASRock X870E Taichi. За словами u/Evening_Calender_331, процесор вийшов з ладу навіть на актуальному BIOS 4.03. Це ставить під сумнів рекомендації виробника щодо оновлення прошивки як способу уникнути проблем. Деякі користувачі навіть радять повертатися до версії BIOS 3.50.

П’ятим підтвердженим випадком став Ryzen 9 9950X3D користувача u/tminx49. Процесор перестав визначатися на платі ASRock X870E Nova WiFi, а плата показує код «00», який прямо вказує на несправний CPU. Система працювала з травня 2025 року. Після збою власник подав заявку на вирішення проблеми за умовами гарантійних зобов’язань.

Серія інцидентів показує, що проблема з процесорами Ryzen 9000 на платах ASRock має системний характер і не обмежується окремими моделями CPU чи чипсетами. І навіть актуальні версії BIOS не гарантують стабільності, що створює серйозні ризики для користувачів флагманських платформ AMD.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Дефіцит: AMD постачатиме Ryzen 7 9850X3D з пам’яттю та кулером за $1000
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею
“Торговці смертю”: Intel та AMD отримали судові позови через їхні чипи в російських дронах та ракетах
SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus
Нове здорожчання: блоки живлення і кулери зростуть в ціні до 10%
Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050
Велика невдача “Чорної п’ятниці”: NVIDIA GTX 1060 за $5 підступно розчарувала щасливця
Zephyr готує компактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором
“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно
Знов цегла замість NVIDIA RTX 5080 у коробці — магазин відмовився надати заміну
Модулі пам'яті Corsair Vengeance DDR5 продавалися з DDR4 під радіатором — як розпізнати підробку
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
AMD запустила Ryzen 7 9850X3D, Ryzen AI MAX+ 392 та 388
Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
Магазини обмежують продаж 16 ГБ RTX 5060 Ti та RX 9060 XT через дефіцит пам’яті — одна на руки
Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
Скандинавський стиль в ПК: Gigabyte оздобила материнську плату деревом та екошкірою
Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати