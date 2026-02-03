Материнські плати ASRock "вбили" п'ять Ryzen 9000 за одну добу

Материнські плати AM5 / ASRock

Історія з виходом з ладу процесорів AMD Ryzen 9000 під час роботи на материнських платах ASRock набирає обертів, і нові повідомлення з’являються дедалі частіше. Користувачі Reddit масово скаржаться на CPU, які раптово перестають працювати саме на платах цього виробника. Під удар потрапили як базові моделі без 3D V-Cache, так і флагманські X3D-рішення. Це попри спроби усунути проблему через оновлення BIOS.





За останні дні зафіксовано щонайменше п’ять нових випадків відмов процесорів серії Ryzen 9000. Серед постраждалих — Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D та Ryzen 9 9950X3D. У всіх випадках користувачі використовували материнські плати ASRock різних серій — від B850 до X870E.

Найсвіжіший інцидент описав користувач u/RobotRollCall24. Його процесор Ryzen 5 9600X перестав працювати на платі ASRock B850 Pro-A. Навіть після оновлення BIOS до версії 4.03 система так і не змогла запуститися.

Ще два випадки стосуються Ryzen 7 9700X. Користувач u/jesseleh повідомив, що його система на базі материнської плати ASRock B850M-X не запускається попри три дні спроб діагностики — індикатори CPU та DRAM постійно світяться. Інший користувач, u/swissWerwolf, втратив Ryzen 9700X на платі ASRock X870 PRO RS. Його ПК стабільно працював із серпня 2025 року, але згодом система раптово показала помилку процесора.





Четвертий випадок пов’язаний з Ryzen 7 9800X3D на платі ASRock X870E Taichi. За словами u/Evening_Calender_331, процесор вийшов з ладу навіть на актуальному BIOS 4.03. Це ставить під сумнів рекомендації виробника щодо оновлення прошивки як способу уникнути проблем. Деякі користувачі навіть радять повертатися до версії BIOS 3.50.

П’ятим підтвердженим випадком став Ryzen 9 9950X3D користувача u/tminx49. Процесор перестав визначатися на платі ASRock X870E Nova WiFi, а плата показує код «00», який прямо вказує на несправний CPU. Система працювала з травня 2025 року. Після збою власник подав заявку на вирішення проблеми за умовами гарантійних зобов’язань.

Серія інцидентів показує, що проблема з процесорами Ryzen 9000 на платах ASRock має системний характер і не обмежується окремими моделями CPU чи чипсетами. І навіть актуальні версії BIOS не гарантують стабільності, що створює серйозні ризики для користувачів флагманських платформ AMD.

