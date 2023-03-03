«Маєток з привидами» — сімейне фентезі за мотивами атракціону Діснейленд, в якому зіграли Оуен Вілсон, Денні ДеВіто, Джаред Лето й Вайнона Райдер

Walt Disney Studios опублікувала перший тизер-трейлер майбутнього сімейного фільму-фентезі «Маєток з привидами» / Haunted Mansion, натхненного класичним атракціоном парку розваг Disneyland, а Kinomania Film Distribution як завжди не забарилася з його локалізованою версією.

Фільм оповідає історію одинокої матері Габбі, яка зі своїм десятирічним сином Тревісом переїжджає у новий будинок, в якому, як з’ясується, мешкає чимало привидів. Герої залучають різношерсту команду так званих фахівців (екстрасенса, священника та історика), що мають допомогти позбавити дім від надприродних мешканців.

У «Маєтку з привидами» досить зірковий акторський склад — у стрічці знялися Розаріо Довсон, Чейз Діллон, Оуен Вілсон, Денні ДеВіто, Джаред Лето, Джеймі Лі Кертіс та Вайнона Райдер. Режисер — Джастін Сімієн («Моє волосся хоче вбивати» та «Шановні білі люди»).

«Маєток з привидами» вийде в український прокат 27 липня 2023 року.

Трейлер «Маєток з привидами» (український дубляж)

В оригіналі (англійською)