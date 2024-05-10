MEGOGO проведе фестиваль AI Film Festival з призами до 234 тис. грн – оберуть найкращі фільми, створені за допомогою штучного інтелекту

Медіасервіс MEGOGO повідомив про початок прийому заявок на перший креаторський фестиваль штучного інтелекту MEGOGO AI Film Festival. Основна ціль конкурсу — підтримати українську спільноту творців та популяризувати використання технологій ШІ для створення фільмів та анімацій.

Для участі в фестивалі можна подати короткометражні фільми, анімаційні чи мультиплікаційні відео, створені за допомогою різних інструментів штучного інтелекту.

Критерії для подання відео робіт включають:

Тривалість від 1 до 10 хвилин

Обов’язкове використання ШІ, повністю або частково

Будь-який жанр, включаючи з анімацією для дітей

Щоб взяти участь в MEGOGO AI Film Festival, необхідно виконати наступне:

Завантажити опис та матеріали

Вказати назву команди чи автора

Дати згоду на передачу прав MEGOGO

Заповнити форму

Заявки прийматимуться на спеціальній сторінці до 10 червня. Оголошення переможців за результатами суддівської оцінки та нагородження відбудеться влітку 2024 року в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

В рамках фестивалю буде обрано 4 переможці, а грошові премії вручать за такими категоріями:

«Гран-прі» — 234 000 грн

«Золото» — 117 000 грн

«Срібло» — 78 000 грн

«Бронза» – 39 000 грн

Крім цього, також плануються заохочувальні призи.

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Роботи можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

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