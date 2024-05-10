Новини Кіно 10.05.2024 о 13:18 comment views icon

MEGOGO проведе фестиваль AI Film Festival з призами до 234 тис. грн – оберуть найкращі фільми, створені за допомогою штучного інтелекту

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Медіасервіс MEGOGO повідомив про початок прийому заявок на перший креаторський фестиваль штучного інтелекту MEGOGO AI Film Festival. Основна ціль конкурсу — підтримати українську спільноту творців та популяризувати використання технологій ШІ для створення фільмів та анімацій.

Для участі в фестивалі можна подати короткометражні фільми, анімаційні чи мультиплікаційні відео, створені за допомогою різних інструментів штучного інтелекту.

Критерії для подання відео робіт включають:

  • Тривалість від 1 до 10 хвилин
  • Обов’язкове використання ШІ, повністю або частково
  • Будь-який жанр, включаючи з анімацією для дітей

Щоб взяти участь в MEGOGO AI Film Festival, необхідно виконати наступне:

  • Завантажити опис та матеріали
  • Вказати назву команди чи автора
  • Дати згоду на передачу прав MEGOGO
  • Заповнити форму

Заявки прийматимуться на спеціальній сторінці до 10 червня. Оголошення переможців за результатами суддівської оцінки та нагородження відбудеться влітку 2024 року в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

В рамках фестивалю буде обрано 4 переможці, а грошові премії вручать за такими категоріями:

  • «Гран-прі» — 234 000 грн
  • «Золото» — 117 000 грн
  • «Срібло» — 78 000 грн
  • «Бронза» – 39 000 грн

Крім цього, також плануються заохочувальні призи.

Курс-професія "Junior Data Analyst" від robot_dreams.
Комплексний курc для всіх, хто хоче опанувати нову професію з нуля.На прикладі реальних датасетів ви розберете кожен етап аналізу даних.
Програма курсу і реєстрація

Роботи можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати