MEGOGO проведе фестиваль AI Film Festival з призами до 234 тис. грн – оберуть найкращі фільми, створені за допомогою штучного інтелекту

Медіасервіс MEGOGO повідомив про початок прийому заявок на перший креаторський фестиваль штучного інтелекту MEGOGO AI Film Festival. Основна ціль конкурсу — підтримати українську спільноту творців та популяризувати використання технологій ШІ для створення фільмів та анімацій.
Для участі в фестивалі можна подати короткометражні фільми, анімаційні чи мультиплікаційні відео, створені за допомогою різних інструментів штучного інтелекту.
Критерії для подання відео робіт включають:
- Тривалість від 1 до 10 хвилин
- Обов’язкове використання ШІ, повністю або частково
- Будь-який жанр, включаючи з анімацією для дітей
Щоб взяти участь в MEGOGO AI Film Festival, необхідно виконати наступне:
- Завантажити опис та матеріали
- Вказати назву команди чи автора
- Дати згоду на передачу прав MEGOGO
- Заповнити форму
Заявки прийматимуться на спеціальній сторінці до 10 червня. Оголошення переможців за результатами суддівської оцінки та нагородження відбудеться влітку 2024 року в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.
В рамках фестивалю буде обрано 4 переможці, а грошові премії вручать за такими категоріями:
- «Гран-прі» — 234 000 грн
- «Золото» — 117 000 грн
- «Срібло» — 78 000 грн
- «Бронза» – 39 000 грн
Крім цього, також плануються заохочувальні призи.
Роботи можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.
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