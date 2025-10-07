Менш ніж "золотий мільярд": лише 1% людей у світі мають здорову дієту

Depositphotos

У звіті EAT-Lancet Commission 2025 зазначається, що менше 1% людей на планеті дотримуються принципів здорового харчування, не завдаючи при цьому шкоди власному здоров’ю та довкіллю.

Серед авторів звіту, який аналізує вплив глобальної системи продовольства на довкілля та здоров’я людей, дієтологи, кліматологи, економісти, лікарі та аграрії з 35 країн. За результатами дослідження фахівці дійшли висновку, що сучасна система виробництва харчових продуктів загрожує клімату, провокує забруднення ґрунту, води, повітря та порушує колообіг азоту та фосфору.

Дослідники стверджують, що масштабний перехід до системи здорового харчування дозволив би щороку уникати 15 млн передчасних смертей та зменшити обсяги викидів парникових газів на 20%. Зміна харчових уподобань також дозволила б відновити екосистеми та зробила б глобальну продовольчу систему більш стійкою.

“Якби всі люди харчувалися здоровою їжею, ми змогли б прогодувати 10 млрд людей до 2050 року, використовуючи на 7% менше землі, ніж сьогодні. Цей звіт — не про заборони, а про можливості. Він показує, що змінивши те, що ми їмо, ми можемо водночас покращити здоров’я людей і відновити планету. Це привід не для тривоги, а для дії — і для святкування”, — стверджує головний науковий співробітник EAT Фабріс ДеКлерк.

Він додав, що людство до цього ніколи не мало змоги годувати більше людей, використовуючи меншу кількість ресурсів. У звіті підкреслюється, що нині 6,9 млрд людей на планеті споживають надмірну кількість їжі, переважно м’яса, молочних продуктів, цукру та ультраоброблених товарів. Водночас 3,7 млрд жителів мають обмежений доступ до здорового харчування.

Автори звіту рекомендують підтримувати так звану Планетарну дієту здоров’я (Planetary Health Diet, PHD), яка включає овочі, фрукти, бобові, горіхи, цілозернові злаки. При цьому м’ясо, риба та молочні продукти вважаються необов’язковими. Стосовно них створені чіткі верхні межі споживання.

PHD передбачає, що протягом тижня цілком достатньо 200 г яловичини. Як зазначає Фабріс ДеКлерк, ця дієта доволі гнучка та адаптована до культурних та етнічних особливостей. За його словами, у більшості випадків традиційні кухні різних країн краще відображають принципи здорового харчування.

ДеКлерк також додав, що той 1% людей, які дотримуються зазначених принципів, мешкають у розвинених країнах з гідним заробітком та доступом до здорових продуктів. Дослідник підкреслив, що серед найбільш яскравих прикладів, країни Середземномор’я та Південно-Східної Азії.

Співавтор звіту, директор Потсдамського інституту дослідження впливу клімату Йоган Рокстрем також підтвердив, що реформування глобальної продовольчої системи є необхідним для подальшої безпеки та здоров’я людей та екосистем у майбутньому. За підрахунками авторів звіту, наразі 30% найбагатших представників людства на планеті чинять понад 70% негативного впливу на екологію у зв’язку з харчовими уподобаннями.

Дослідники закликають керівництво країн до негайних дій. Вони пропонують реформування продовольчої системи, радять підтримувати доступ до здорових продуктів та перехід до стійких продовольчих практик.

Джерело: Science Focus