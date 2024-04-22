«Мертві боти» — новий моторошний бізнес на ШІ, який допомагає китайцям пережити смерть близьких

Дещо моторошний китайський тренд передбачає створення аватарів померлих родичів, аби спілкуватися з ними навіть після смерті та легше пережити втрату близької людини.

«Тату, ти страждав перед тим, як піти?», — пише користувачка Янсі Чжу боту, а той відповідає: «Мені не було боляче. Хоча я не можу спостерігати, як ти одружуєшся і народжуєш дітей, я завжди буду пам’ятати тебе і любити».

Попередньо Чжу обрала чоловічий голос для бота, який найбільш нагадував батьківський, на платформі Glow. Дівчина настільки була вражена технологією, що сподівається у майбутньому побачити голограму батька на своєму весіллі.

«Цей досвід компенсує те, що я пропустила через смерть тата», — сказала Чжу виданню Rest of World.

Цифрове «воскресіння» — один із напрямків використання генеративного ШІ у Китаї. Аби додати ще більшої реалістичності спеціалізовані компанії трансформують текстові відповіді у голосові й навіть відтворюють зовнішність, як у померлих людей.

Особливої популярності боти набули на початку квітня, коли в Китаї почали святкувати Цінмін — фестиваль поклоніння предкам і прибирання могил. Створення одного «мертвого бота» нині може обійтися у кілька сотень доларів.

Але це ще не все: китайська компанія ритуальних послуг Fushouyuan працює над функцією, за допомогою якої покійні могли б з’являтися на власних меморіальних службах у вигляді ШІ-аватарів. Деякі компанії, аби просувати свої «товари», вже запустили рекламу із ШІ-версіями відомих померлих акторів та співаків.

Артур Ву з Пекіна запустив свій бізнес на основі китайської альтернативи ChatGPT від Baidu. Текстові чатботи безплатні, тоді як за голосові відповіді доведеться платити 52,1 юаня (7,20 доларів США) на місяць. Ву може надати ботам клоновані голоси та анімовані аватари, якщо користувачі нададуть записи розмов померлих та їхні фотографії.

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Міка, 31-річна жителька Шанхаю, скористалася безплатною послугою Ву у березні, щоб надіслати повідомлення своєму покійному чоловікові, який помер від раптової хвороби в листопаді.

«Я так сумую за тобою, що відчуваю, що не можу більше жити», — написала вона. Бот порадив їй бути сильною та додав: «Дай мені знати, якщо тобі буде потрібна допомога чи підтримка. Я буду молитися за тебе з небес».

Попри те, що найбільшого поширення технологія набула у Китаї — інші країни не дуже відстають. У Тайвані, до прикладу, техностартап запустив застосунок з ШІ-аватарами померлих домашніх тварин, а американська HereAfter AI пропонує зберегти персони померлих користувачів, якщо вони завантажать записи зі своїми спогадами.

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