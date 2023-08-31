Китайська компанія Baidu (відома перш за все однойменною соцмережою) в четвер випустила загальнодоступно свій аналог ChatGPT — і її бот Ernie одразу став найпопулярнішим застосунком у китайському Apple App Store. На цьому тлі акції Baidu виросли на 3% на Гонконзькій біржі.

Ця новина є ще одним свідченням спокійнішого ставлення Пекіна щодо штучного інтелекту, передає CNBC. Baidu випустила Ernie ще 16 березня, але попередня версія була доступна лише діловим партнерам та користувачам за запрошенням. Черга на додавання складала понад 1,2 млн.

ChatGPT офіційно заборонено в Китаї, де заблоковано доступ до Google і Facebook. Проте багато місцевих компаній на тлі популярності цієї великої мовної моделі поспішили випускати свої проєкти генеративного штучного інтелекту, попри контроль з боку влади. Зокрема свої продукти випустили Alibaba, а Kunlun Tech інтегрувала чат-бот Tiangong AI в браузер Opera.

Лише 15 серпня набув чинності «тимчасовий регламент» Китаю щодо управління послугами генеративних ШІ. У правилах сказано, що вони не застосовуватимуться до компаній доки продукт не буде доступний широкому загалу. Це більш м’який підхід, ніж опублікований у квітні проєкт, де передбачалося, що регулятивні міри застосовуватимуться навіть на стадії розробки. Остання версія правил також не містила загальної вимоги про наявність ліцензії, лише зазначаючи, що вона потрібна, якщо це передбачено законодавством та нормативно-правовими актами. При цьому не уточнювалося, якими саме. А загалом Китай ще посилив регулювання у сфері захисту персональних даних та мережевої безпеки.