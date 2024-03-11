Новини Кіно 11.03.2024 о 09:34 comment views icon

Мерилін Монро поповнила список мертвих знаменитостей, яких «воскресили» без згоди за допомогою штучного інтелекту

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Юрій Орос

Автор новин

Мерилін Монро поповнила список мертвих знаменитостей, яких «воскресили» без згоди за допомогою штучного інтелекту

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Останніми роками точиться багато дискусій щодо практики використання цифрових образів знаменитостей без їхньої згоди, як після їхньої смерті, так і за життя. Наприклад, Зельда Вільямс, режисерка і донька Робіна Вільямса — минулого року розкритикувала «тривожну» тенденцію, коли люди намагаються відтворити голоси та обличчя померлих. Проте, попри очевидні етичні проблеми, компанії продовжують це робити. Як-от Soul Machines представила Digital Marilyn — чатбота зі штучним інтелектом, який виглядає і розмовляє як Мерилін Монро.

Компанія, яка спеціалізується на тому, що вона називає «Цифровими людьми з біологічним штучним інтелектом», представила бота Мерилін в партнерстві з Authentic Brands Group. ABG володіє правами на зовнішність Монро та багатьох інших знаменитостей, як живих, так і мертвих, включаючи Елвіса Преслі та Шакіла О’Ніла.

Цифрова Мерилін працює на GPT 3.5, є «гіперреальною» і здатна реагувати на емоції та нюанси виразу обличчя. Вона може підтримувати приблизно 20-хвилинну розмову.

Це більше, ніж просто вражаюча імітація, це автономна цифрова особистість, здатна брати участь у природних, динамічних розмовах, які здаються автентичними і чуйними. Це ніби іскра самої Мерилін була перенесена в епоху штучного інтелекту, пропонуючи унікальний і глибоко особистий зв’язок як для відданих шанувальників, так і для допитливих новачків.

— йдеться у блозі Soul Machines.

Soul Machines рекламує своїх цифрових знаменитостей (є й інші, зокрема майбутній бот баскетболіста Кармело Ентоні) як спосіб для відомих людей «спілкуватися зі своїми шанувальниками сам на сам, без обмежень» і «забезпечувати зв’язок 24/7», передає Engadget.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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