Meta, Microsoft, X (Twitter) та Match Group виступили проти наміру Apple стягувати комісію 27% з платежів поза App Store

Кілька відомих технологічних компаній приєдналися до Epic Games, виступаючи проти рішення Apple стягувати комісію за платежі на iOS, здійснені поза App Store. Meta, Microsoft, X (Twitter) та Match Group подали юридичний протест, що надає певної підтримки справі Epic.

Apple була змушена ввімкнути сторонні платежі на iOS через Закон про цифрові ринки, прийнятий у ЄС, та рішення суду в США. Вона також має дозволити альтернативні магазини застосунків для iOS у ЄС. З продажів через App Store компанія бере комісію в розмірі до 30%. Побоюючись втратити значну частину комісії, Apple заявила, що стягуватиме комісію до 27%, коли розробники оброблятимуть покупки поза межами App Store.

Цього місяця Epic подала звернення до окружного судді Івонн Гонсалес Роджерс з проханням виконати постійну судову заборону, яку вона видала проти Apple у 2021 році в рамках свого рішення у справі між двома компаніями. Це рішення змусило Apple дозволити розробникам спрямовувати користувачів на альтернативні платіжні системи. Однак більшість рішень Роджерс була на користь Apple, і обидві компанії оскаржили це рішення аж до Верховного суду. У січні вищий суд США відмовився розглядати апеляції.

Тепер чотири компанії підтримали звернення Epic та стверджують, що комісія, яку Apple стягує за зовнішні платежі, фактично залишає в силі попередні правила.

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«План Apple не відповідає ані букві, ані духу мандату цього Суду», — йдеться в їх короткому поясненні.

В X зазначили, що комісія в розмірі 27% не дає розробникам особливого стимулу посилатися на зовнішні методи оплати. Microsoft, яка працює над власним магазином мобільних ігор, зазначила, що остання політика Apple обмежує її можливості пропонувати користувачам підписки та знижки. Match Group стверджувала, що рішення Apple вплине на багатьох розробників і користувачів і що воно перешкоджає спробі суду запропонувати споживачам конкуренцію щодо ціноутворення. Водночас Meta стягує більше за свої плани без реклами та просувні публікації у своїх застосунках для iOS, ніж в інтернеті.

Сама ж Apple стверджує, що вона виконала рішення суду.

Epic готується до запуску свого ігрового магазину як для iOS, так і для Android пізніше цього року. Компанія планує стягувати з розробників мобільних ігор таку саму комісію в розмірі 12%, що й від продажу комп’ютерних ігор.

Джерело: Engadget

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