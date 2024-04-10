Meta оновила Messenger — спільні альбоми, підтримка HD-фото та відправка файлів до 100 Мб

Відтепер користувачі можуть створювати альбоми фото та відео у спільних чатах Messenger — для цього треба обрати кілька окремих зображень з діалогу (натиснувши або утримуючи) та активувати опцію «Додати до альбому».

Кожен учасник чату може переглядати, додавати, видаляти та завантажувати фотографії та відео в альбомі. Знайти його можна, натиснувши кнопку «Медіа» в чаті.

Також через Messenger нарешті можна надсилати фотографії у високій роздільній здатності. Користувачі можуть перемикати опцію «HD» після вибору зображення в редакторі чатів (щоправда, кожен зі знімків, схоже, треба буде позначати окремо).

У вересні 2023 року Meta запровадила підтримку фотографій у форматі HD у WhatsApp.

Крім того, Messenger пропонує альтернативу електронній пошті для надсилання великих файлів, оскільки відтепер він дозволяє відправляти файли Word, PDF, Excel та ZIP розміром до 100 Мб безпосередньо в чатах. Для цього треба натиснути + у чаті, а потім обрати потрібний файл на своєму пристрої.

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Ще одне оновлення — запуск опції, яка дозволить зв’язуватися з іншими користувачами за допомогою сканування QR-коду. Нові функції доступні на мобільних пристроях для всіх користувачів Messenger.

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