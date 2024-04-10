Новини Софт 10.04.2024 о 09:01 comment views icon

Meta оновила Messenger — спільні альбоми, підтримка HD-фото та відправка файлів до 100 Мб

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Відтепер користувачі можуть створювати альбоми фото та відео у спільних чатах Messenger — для цього треба обрати кілька окремих зображень з діалогу (натиснувши або утримуючи) та активувати опцію «Додати до альбому».

Кожен учасник чату може переглядати, додавати, видаляти та завантажувати фотографії та відео в альбомі. Знайти його можна, натиснувши кнопку «Медіа» в чаті.

Meta оновила Messenger — спільні альбоми, підтримка HD-фото та відправка файлів до 100 Мб

Також через Messenger нарешті можна надсилати фотографії у високій роздільній здатності. Користувачі можуть перемикати опцію «HD» після вибору зображення в редакторі чатів (щоправда, кожен зі знімків, схоже, треба буде позначати окремо).

У вересні 2023 року Meta запровадила підтримку фотографій у форматі HD у WhatsApp.

Meta оновила Messenger — спільні альбоми, підтримка HD-фото та відправка файлів до 100 Мб

Крім того, Messenger пропонує альтернативу електронній пошті для надсилання великих файлів, оскільки відтепер він дозволяє відправляти файли Word, PDF, Excel та ZIP розміром до 100 Мб безпосередньо в чатах. Для цього треба натиснути + у чаті, а потім обрати потрібний файл на своєму пристрої.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy.
Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу.
Записатися на курс

Ще одне оновлення запуск опції, яка дозволить зв’язуватися з іншими користувачами за допомогою сканування QR-коду. Нові функції доступні на мобільних пристроях для всіх користувачів Messenger.

Meta тестує канали трансляцій, як у Telegram, у програмах Facebook і Messenger

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати