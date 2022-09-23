На Meta подали до суду за ухилення від правил конфіденційності Apple

Відкриття Фелікса Краузе про те, що програми Meta Facebook та Instagram можуть відстежувати власників iPhone на веб-сайтах, сподобалося не всім. Користувачі подали два позови, звинувачуючи Meta у відхиленні від політики конфіденційності Apple (ATT) і, як наслідок, порушенні федеральних законів і законів штату. Нагадаємо, що Meta, ймовірно, створила обхідний шлях, додаючи код відстеження на веб-сайти за допомогою вбудованого браузера – що дозволяє обійти незгоду користувача.

Apple представила App Tracking Transparency у рамках оновлення iOS 14.5, випущеного у квітні 2021 року. Технологія запитує в користувача явну згоду на відстеження у додатку. Meta висловилася проти нововведення. Компанія закликала користувачів дозволити відстеження і попередила, що цього року ATT може коштувати компанії $10 млрд доходу від реклами.

Meta відкинула звинувачення і заявила, що обидва позови були необґрунтованими і що компанія «рішуче захищатиметься». У Meta також повідомили, що її браузери у застосунках дотримуються рішень про конфіденційність, у тому числі щодо реклами.

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Судові процеси не обов’язково набудуть статусу колективного позову, що може призвести до компенсації для багатьох користувачів. Незалежно від того, чи будуть позови успішними, вони ілюструють напруженість між Meta, Apple та захисниками конфіденційності. Meta сповнена рішучості зберегти цільову рекламу, яка підживлює її бізнес, навіть незважаючи на те, що критики та конкуруючі компанії висувають дедалі більше заперечень.

Джерело: Engadget