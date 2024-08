Meta закрила Ready at Dawn — 21-річну студію, що стоїть за The Order: 1886 та God of War: Chains of Olympus

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Студія лише півтора року тому перейшла у володіння Meta.

За інформацією Android Central, Meta закрила Ready at Dawn Studios — після липневого оголошення про скорочення бюджету підрозділу Reality Labs на 20% до 2026 року.

Ready at Dawn була заснована у 2003 році випускниками Naughty Dog і Blizzard Entertainment. Першу гру студію випустила разом з Daxter (додатковий продукт PlayStation Portable для серії платформерів Naughty Dog), згодом були три гри із серії God of War (Chains of Olympus, Ghost of Sparta та Olympus Collection), а у 2015 році вийшов оригінальний проєкт студії, пригодницький екшен The Order: 1886 (на той час він став однією з найочікуваніших ігор року).

У 2018 році Ready at Dawn спрямувала свою увагу на VR і випустила перші дві гри з серії Echo, включно з безплатною віртуальною спортивною грою Oculus Rift і Quest Echo Arena та інтерактивною науково-фантастичною пригодницькою грою Lone Echo. Обидві отримали відгук від фан-бази віртуальної реальності, що призвело до випуску продовжень, включно з шутером на арені Echo Combat у 2018 році та Lone Echo II у 2021 році.

Oculus придбала студію у 2023 році й дозволила їй продовжити роботу в офісах в Каліфорнії та Орегоні. Того ж року Meta закрила свою безплатну гру Echo VR через зменшення кількості гравців.

Зазначимо, що у 2023 році Meta скоротила близько 20 000 працівників, а Марк Цукерберг охарактеризував його як «рік ефективності».

